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臺北富邦勇士本季補進的新洋將金恩（Nick King）在昨天背傷歸隊後，首場比賽就轟下全隊最高的29分，另有11助攻9籃板，繳出「準大三元」數據，幫助富邦以117：114擊敗桃園璞園領航猿。對於這位好手，富邦總教練許晉哲表示，以前在ABL時期還有點嬰兒肥，當他加入台籃時球隊就有在關注他。金恩昨天攻下29分11助攻9籃板，他過去是T1聯盟新北中信特攻的一員，並且幫助球隊拿下2023年冠軍，後來轉投台鋼獵鷹。今年季後富邦勇士大改組，勇士球團也決定補進金恩來取代辛特力的定位。對於金恩昨天繳出好表現，許總並不意外，他直言自己從對方加入台灣職籃就一直有關注他，「他那時候在菲律賓火焰，身材還有點嬰兒肥，身手也很全能了。如今三分球也有所提升，可以打1-4號。」許總表示，金恩非常無私，而且是練球狂，他和辛特力一樣樂於和團隊溝通，這是擔任球隊領導者的重要元素，「差別可能是辛特力身材非常厚實，而金恩則是能用出色的運動能力做到類似的事。」富邦今年洋將陣容大改動，過去擔任禁區重要戰力的塞瑟夫離隊，沃特斯等新洋將的風格和他並不相同，球隊可能需要一段適應期。許晉哲表示，塞瑟夫就是一名很擅長在體系內打球的球員，但沃特斯也有他的優勢，就是身材更壯，球隊今年本來也就打算找一名壯碩的球員；而威希（Jeff Withe）的部分則是看中他也外線，加入球隊後也幾乎每一場都雙十，「Z（塞瑟夫）的優勢就是他有外線，可是他偏瘦，阻攻沒有Jeff好，一人偏進攻、一人偏防守。」