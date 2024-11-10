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30餘歲吳姓男子不滿宜蘭縣羅東鎮某KTV服務生態度，昨天凌晨與服務生發生口角，同行友人突倒車衝撞KTV玻璃門，客人外出查看，遭誤認挑釁爆發肢體衝突，警方逮捕5嫌送辦。羅東警分局調查，吳姓男子疑不滿KTV服務態度，與服務生口角爭執，同行友人楊姓男子，昨天凌晨突然倒車衝撞店家玻璃門，整座門應聲倒地，碎片散落四處，客人徐姓男子外出查看時，遭誤認為挑釁，雙方爆發肢體衝突。警方昨天凌晨1時許獲報後，立即啟動快打部隊趕赴現場，以優勢警力壓制，逮捕吳男、楊男和徐男等共3人，經調閱監視器後，發現另有2名男子有參與衝突，一併擴大查緝到案。警方詢後依刑法妨害秩序、傷害及公共危險等罪，將5名犯嫌移送偵辦，羅東警分局表示，警方對於暴力犯罪零容忍，必定依法究辦。