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P.LEAGUE+新賽季僅4支球隊，不僅對於球迷對戰組合新鮮感是種考驗，各隊如何避免被對手情蒐，也考驗著教練團智慧。富邦悍將今（10）日在主場以93：99輸給台鋼獵鷹，賽後獵鷹後衛谷毛唯嘉透露，其實球隊有抓到富邦勇士防守擋拆的模式，因此賽前獵鷹也針對這方面做出設定，自己在比賽中遇到對手遇掩護下滑時，就會果斷出手投籃。在今天的比賽開打前，富邦勇士和桃園領航猿都已經進行了4場比賽，而獵鷹和鋼鐵人則分別都只打了一場。相較於後兩隊來說，富邦和領航猿更容易被情蒐和研究，今天這場比賽就顯現了這方面的問題。谷毛唯嘉今天攻下23分，三分球7投5中，他在擋拆後於弧頂命中許多三分球，給予富邦沉重打擊，他賽後受訪時稱：「我們（賽前）有看富邦的比賽，針對他們的擋拆防守研究，主要都是Under（走掩護者的後面）或換防，所以球隊有模擬一下這樣的方式，去利用對方的佈防。」此外，谷毛唯嘉今天在末節多次在對位富邦前鋒張鎮衙的情況下，直接靠運球、或是擋拆後對方繞掩護後方直接出手，打得很果斷。顯然，他對於這組對戰組合的優劣之處很熟悉，谷毛透露：「因為鎮衙可能速度上比較不如後衛，所以我就是利用這個點來進攻。」而富邦勇士威希洋將則指出，這一個聯盟的對戰組合比較少，因此大家熟悉的很快，也很容易都遭遇到，所以在技戰術上很快就會被研究透了，一種打法或陣容短期間內就可能會被找到弱點或破解。富邦主帥吳永仁賽後也說，比起前幾季，這一季僅有4隊，因此比賽與比賽之間做出一些調整，可能是必要的：「現在只有3個隊要研究，隊數比較少，就容易被抓，場與場之間要做一些微調，這可能是比較好的方式，不然很容易就被守死。」