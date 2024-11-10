2024臺灣國際觀鳥馬拉松大賽今日圓滿落幕；經過近百名鳥友24小時馬拉松上山下海尋覓鳥踨，並透過3位專業評審審查後，總計觀察到201鳥種，包括台灣特有鳥種21種。閉幕典禮上，雲嘉南管理處長許宗民主持頒獎，老鳥組由「到底是什麼派隊」奪冠，共觀察了135種鳥類，另送子鳥組和慢飛組第一名成績分別是119種、69種。最佳攝影獎，則由送子鳥組「冠羽這一家」拍攝的「水雉覓食」作品拿下。
主辦單位今年特別加碼「馬拉松獎」，頒發給近3年都參加活動的隊伍。其中來自雲林的陳嘉宏，自第1屆開始連續參加了12屆。陳嘉宏表示，最初是在朋友帶領下接觸觀鳥，之後注意到觀鳥馬拉松這個活動，參加幾屆後覺得有趣且辦得越來越好，就養成每年都會關注活動訊息的生理時鐘。十幾年來，在活動中結交了不少來自各地的鳥友，他們就像是每年都會來台灣的候鳥般親切。每一年除了必看的黑面琵鷺跟夕陽下的黑腹燕鷗外，也期待能觀察到新的鳥種、認識更多來自世界各地的鳥友。
由觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的臺灣國際觀鳥馬拉松大賽，今年邁入第12年，參加踴躍，經過24小時上山下海尋鳥踨跡，今日公布成績並舉辦閉幕典禮，陳亭妃立法委員辦公室秘書李麗娟、賴惠員立法委員辦公室秘書周麗娜及陳龍興、雲嘉南管理處許宗民處長等人出席觀禮。
主辦單位表示，雲嘉南濱海地區因養殖漁業發達，早期曬鹽灘地廣大，是候鳥重要覓食棲息地，觀察到的鳥類總數更是全台最多，也是黑面琵鷺最大宗棲息地，這次鳥友們分別於七股頂山賞鳥亭，以及將軍濕地單次各觀測300隻以上數量，可見台南濱海地區深受國際嬌客黑面琵鷺喜愛。另外有鳥友於曾文溪觀察到因受秋颱影響滯台，平常於陸地上極罕見的「白斑軍艦鳥」，以及在七股防風林中亦觀察到少見的「阿穆爾綬帶」候鳥，成果豐碩，鳥友深感不虛此行。
日本鹿兒島縣出水市隊伍首次來台參賽，即獲得慢飛組第2名佳績！成功紀錄到54種鳥種，領隊原口優子小姐表示，七股賞鳥區鳥況精采，美麗飛羽透過隨身望遠鏡，一目了然，尤其大量水鳥紛飛的場景，令人嘆為觀止。雲嘉南管理處許宗民處長表示，台灣西南沿海的生態資源得天獨厚，成為鳥類及賞鳥者的天堂，感謝來自比利時、香港、馬來西亞、印尼、日本及台灣20組隊伍參與，希望大家來西南濱海欣賞飛羽的美麗外，亦能慢遊周邊景點及細細品嘗濱海特色美食，留下難忘的賞鳥體驗。
雲嘉南管理處邀請大家每年10月至翌年3月候鳥季期間，來趟生態旅行，於口湖、北門、七股三處遊客中心，皆提供賞鳥熱點手冊及隨身望遠鏡，還可到訪周邊景點，例如雲林小日月潭之稱─椬梧滯洪池、北門的國定古蹟─南鯤鯓代天府、白金夕陽攝影愛好的井仔腳瓦盤鹽田、布袋1920美漾森林感受秘境森林美景、七股熱門拍照點的七股鹽山及七股遊客中心等等，最重要的是別忘了品嚐濱海最新鮮、最道地的海產料理及在地小吃!雲嘉南管理處至明年3月也將陸續提供定點定時的觀鳥導覽以及小旅行活動，更多活動資訊，請上「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。
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由觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的臺灣國際觀鳥馬拉松大賽，今年邁入第12年，參加踴躍，經過24小時上山下海尋鳥踨跡，今日公布成績並舉辦閉幕典禮，陳亭妃立法委員辦公室秘書李麗娟、賴惠員立法委員辦公室秘書周麗娜及陳龍興、雲嘉南管理處許宗民處長等人出席觀禮。
主辦單位表示，雲嘉南濱海地區因養殖漁業發達，早期曬鹽灘地廣大，是候鳥重要覓食棲息地，觀察到的鳥類總數更是全台最多，也是黑面琵鷺最大宗棲息地，這次鳥友們分別於七股頂山賞鳥亭，以及將軍濕地單次各觀測300隻以上數量，可見台南濱海地區深受國際嬌客黑面琵鷺喜愛。另外有鳥友於曾文溪觀察到因受秋颱影響滯台，平常於陸地上極罕見的「白斑軍艦鳥」，以及在七股防風林中亦觀察到少見的「阿穆爾綬帶」候鳥，成果豐碩，鳥友深感不虛此行。
日本鹿兒島縣出水市隊伍首次來台參賽，即獲得慢飛組第2名佳績！成功紀錄到54種鳥種，領隊原口優子小姐表示，七股賞鳥區鳥況精采，美麗飛羽透過隨身望遠鏡，一目了然，尤其大量水鳥紛飛的場景，令人嘆為觀止。雲嘉南管理處許宗民處長表示，台灣西南沿海的生態資源得天獨厚，成為鳥類及賞鳥者的天堂，感謝來自比利時、香港、馬來西亞、印尼、日本及台灣20組隊伍參與，希望大家來西南濱海欣賞飛羽的美麗外，亦能慢遊周邊景點及細細品嘗濱海特色美食，留下難忘的賞鳥體驗。
雲嘉南管理處邀請大家每年10月至翌年3月候鳥季期間，來趟生態旅行，於口湖、北門、七股三處遊客中心，皆提供賞鳥熱點手冊及隨身望遠鏡，還可到訪周邊景點，例如雲林小日月潭之稱─椬梧滯洪池、北門的國定古蹟─南鯤鯓代天府、白金夕陽攝影愛好的井仔腳瓦盤鹽田、布袋1920美漾森林感受秘境森林美景、七股熱門拍照點的七股鹽山及七股遊客中心等等，最重要的是別忘了品嚐濱海最新鮮、最道地的海產料理及在地小吃!雲嘉南管理處至明年3月也將陸續提供定點定時的觀鳥導覽以及小旅行活動，更多活動資訊，請上「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。