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▲過往11月份從來沒有過同時有4個颱風並存的紀錄，如今在西北太平洋海域共有銀杏、桔梗、萬宜以及準天兔颱風，這可說是見證歷史的時刻。（圖／取自臉書粉專「林老師氣象站」）

▲第23號颱風「桔梗」今日將會通過呂宋島，並於週二、週三進入南海，直接影響台灣機率低，不過外圍雲系可能在週二至週三清晨導致台灣附近水氣增多。（圖／取自中央氣象署）

見證歷史的時刻！臺灣大學大氣科學博士林得恩今（11）日一早指出，目前在西北太平洋海域共有銀杏、桔梗、萬宜以及準天兔4個颱風並存，過去11月份從來沒有過這個紀錄，關鍵觀察點就在今天。而準天兔颱風未來最有可能對台灣造成影響，預計在11月14日抵達呂宋島附近後，主要受到太平洋高壓及北方高空槽線影響，可能會有轉向的趨勢。林得恩今日在臉書粉專「林老師氣象站」中發文，表示過往11月份從來沒有過同時有4個颱風並存的紀錄，如今在西北太平洋海域共有銀杏、桔梗、萬宜以及準天兔颱風，這可說是見證歷史的時刻，「關鍵觀察點就在今天。」且因4個颱風距離實在太近，未來也要持續追蹤觀察，是否會有藤原效應發酵。其中最有可能對台灣造成影響的，就是準天兔颱風，目前預估天兔於11月14日抵達呂宋島附近後，可能會有轉向的趨勢。主要是受到2個環境變化因子影響，一是太平洋高壓東退或減弱，讓天兔有著更多向北分量；另一個則是北方高空槽線的東移，並南壓至較低緯度，也會拉著天兔朝台灣東方不遠處北上。對此，中央氣象署昨日晚間表示，第23號颱風「桔梗」今日將會通過呂宋島，並於週二、週三進入南海，直接影響台灣機率低，不過外圍雲系可能在週二至週三清晨導致台灣附近水氣增多；至於在關島南方海面新形成的熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風「天兔」的趨勢，向西北西方向移動，短期內對台灣天氣沒有影響，後續動向不確定性大，請留意最新天氣預報；位於南海的第22號颱風「銀杏」，未來朝越南移動，而位於關島東北東方海面的第24號颱風「萬宜」，未來移動到關島附近後將減弱為熱帶性低氣壓，這兩個颱風對台灣天氣都沒有影響。