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▲最新模式系集路徑出爐，準天兔颱風的EC及GFS系集路徑尚無共識，主要分為兩派，分別是「北轉派」以及「西行派」，分岐時間點大約落在11月14日（四）。（圖／取自臉書粉專「觀氣象看天氣」）

▲天兔颱風若在台灣東南方北轉接近，威脅較大，銀杏、萬宜則對台灣無威脅，桔梗颱風今日會穿過呂宋島進南海，週二、週三颱風外圍雲系會掃上來，替台灣增加降雨。（圖／取自中央氣象署）

準天兔颱風（Usagi）最快今（11）日形成！氣象粉專「觀氣象看天氣」透露，準天兔颱風未來會是環流小、高強度的小鋼炮型颱風，但EC及GFS系集路徑尚無共識，主要分為「北轉派」以及「西行派」，其中北轉接近台灣的走法，對台灣造成的威脅較大，分岐時間點大約落在11月14日，但距離台灣遠近、是否造成影響，未來2、3天仍需密切觀察。臉書粉專「觀氣象看天氣」昨日深夜在臉書發文，表示目前西北太平洋海域共有銀杏、桔梗、萬宜以及準天兔4個颱風並存，但銀杏颱風快要撐不住了，因此是否能看見四颱共舞，可能還要再等等。而最新模式系集路徑出爐，準天兔颱風的EC及GFS系集路徑尚無共識，主要分為兩派，分別是「北轉派」以及「西行派」，分岐時間點大約落在11月14日（四）。兩模式系集平均可以看出，GFS預測副高勢力偏強，準天兔颱風移速較快，路徑偏南；而EC則預測副高勢力偏弱，準天兔後期受槽線牽引北轉。目前預估準天兔颱風未來會是環流小、高強度的小鋼炮型颱風，但距離台灣遠近、是否造成影響，路徑仍需2至3天觀察明朗。中央氣象署預報員張承傳則指出，天兔颱風預估最快今日生成，週五前路徑朝西北往菲律賓呂宋島前進，隨後放慢速度，週五觀察太平洋高壓減弱速度，大方向會有2種走法。若高壓減弱較快，天兔會在台灣東南方北轉，會靠近台灣北上，威脅較大；若高壓減弱較慢，天兔會一路往西進入南海，對台灣威脅較小。銀杏、萬宜則對台灣無威脅，桔梗颱風今日會穿過呂宋島進南海，週二、週三颱風外圍雲系會掃上來，替台灣增加降雨。