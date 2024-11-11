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美國職籃（NBA）金州勇士今（11）日客場對上奧克拉荷馬雷霆，前三節打完勇士取得21分領先，雖末節一度被雷霆追到僅剩6分差，但勇士靠著Stephen Curry在關鍵時刻的表現，終場在驚濤駭浪中以127：116擊敗雷霆，勇士本場比賽的表現，證明他們在聯盟中還是具有競爭力，並非專殺弱隊的「紙老虎」勇士在今日賽前戰績為7勝2敗，由於擊敗的隊伍中大多是聯盟中後段班球隊，因此勇士也被球迷嘲諷都拿弱隊開刀，在上週二擊敗巫師後，勇士近三場比賽都是隊上聯盟前段班的球隊，上週四勇士先是以118:112擊敗波士頓塞爾提克，雖對上克里夫蘭騎士的比賽以117:136大比分落敗，但今對上雷霆一戰，勇士打出聯盟頂尖球隊水準。前三節勇士力壓雷霆，第三節結束時勇士取得21分領先，但末節雷霆展開猛烈反攻，一度將落後縮小至6分，但勇士靠著Draymond Green、Jonathan Kuminga、Curry三人的精彩表現，硬是擋住雷霆的反攻氣勢，最終贏下本場比賽。此戰先發5人有3人得分都上雙，分別是Curry的36分、Andrew Wiggins18分、De'Anthony Melton19分，板凳方面Kuminga則是爆砍20分5籃板，在Klay Thompson離隊後，勇士被外界預期戰力將會出現巨大落差，但今日擊敗雷霆後，勇士用實力證明，他們依舊是聯盟爭冠熱門球隊之一。