我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職籃（NBA）密爾瓦基公鹿今（11）日客場對上波士頓塞爾提克，雖半場打完公鹿一度取得11分領先，但下半場公鹿手感急凍，最終以107:113不敵塞爾提克，「字母哥」Giannis Antetokounmpo在比賽中曾和Jaylen Brown表示想要擊掌，但隨後又把手收回，此舉引來怒批Brown怒批Antetokounmpo根本就是小孩子，而Antetokounmpo則回應：「有機會我會再做一次。」Antetokounmpo在對上塞爾提克一戰引發不少爭議，他先是對Brown伸出手想要擊掌，等到Brown伸手時又把手縮回，對於這樣幼稚的舉動，Brown感到相當不滿，賽後接受訪問時，Brown表示Antetokounmpo就是小孩子，自己當下並沒有想太多，只想專注為球隊拿下勝利。對於Brown的說法，Antetokounmpo表示自己有機會還是會這樣做，「我認為他是一名十分出色的球員，他總是做正確的事情來幫助他的球隊獲勝。但是，我也會繼續做我自己，如果因為這樣而被當作小孩子，那我就是吧，不過如果下次還有這種機會，我還是會這樣做。」除了「假晃擊掌」外，Antetokounmpo在Jayson Tatum投籃時「墊腳」導致對方因扭傷退場，賽後Tatum也對於裁判沒有吹哨而感到不滿，並在社交媒體上轉發此影片，並表示裁判太令人失望了，塞爾蒂克總教練Joe Mazzulla賽後同樣怒批裁判實在太荒謬。