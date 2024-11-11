美國職籃（NBA）奧克拉荷馬今（11）日主場迎戰金州勇士，首節剩餘約6分鐘時，Chet Holmgren在防守Andrew Wiggins的上籃時，在空中失去平衡，隨即重摔落地，Holmgren一度倒地不起，表情相當痛苦，最後在隊友的攙扶下回到休息室，雷霆總教練Mark Daigneault賽後表示，Holmgren的傷勢狀態目前還沒有更新。

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Holmgren驚悚重摔　離場比讚向球迷報平安

Holmgren此役擔任雷霆先發中鋒，在首節剩餘6分鐘時，和Wiggins在空中對抗時，導致身體失去平衡重摔落地，Holmgren一度倒地不起，表情相當痛苦並扶著自己的右臀部，最後Holmgren在隊友的攙扶下離場，並向球迷伸出大拇指，表示自己沒事。

休息室看直播　Holmgren心繫球隊表現

退場後，Holmgren也在IG限時動態發出自己用直播觀看比賽的照片，並鼓勵隊友贏下這場比賽，但雷霆最終還是以116:127不敵勇士，吞下本季第2敗。

賽後記者會，雷霆總教練Daigneault也被問到關於Holmgren的傷勢，他表示目前Holmgren的傷勢狀態還沒有更新，Holmgren是否缺席接下來的比賽還有待觀察，由於球隊新援Isaiah Hartenstein因左手骨折，至今無法上場，因此Holmgren在開季後擔起雷霆先發中鋒，如今Holmgren也遭遇傷勢，雷霆禁區人手將更加不足。


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