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今天兩支西區前段班球隊正面對決，雷霆一度擺脫28分落後，決勝節追到只差6分，但雷霆主將「SGA」Shai Gilgeous-Alexander最後2分鐘熄火，而反觀老大哥勇士Stephen Curry則在關鍵時刻連砍三分彈，撲滅雷霆反攻氣焰率隊取勝，展現聯盟頭號射手的實力和抗壓性。雷霆開季取得8勝1負站上西區榜首之位，而勇士則以7勝2負同樣高居前段班，不過上半場，作客來訪的勇士即發揮出強大外線火力，全隊轟進13顆三分球，加上雷霆中鋒Chet Holmgren只打了5分鐘就受傷退場，少了攻防重要樞紐，讓勇士在第三節予取予求，攻下42：21，一度拉開28分領先，Curry更是單節獨覽17分。決勝節，雷霆力挽狂瀾，21歲小將Cason Wallace的兩記外線將差距縮小到個位數，Gilgeous-Alexander也補上火力支援，只可惜最後2分鐘遭死守，Curry連續2顆三分球加上兩罰俱中，連拿8分，擋下雷霆反撲，率勇士以9分之差贏球，站上西區老二的位置。26歲的Gilgeous-Alexander被視為雷霆「新王」，今天之前本季的BPM(Box Plus / Minus)場上的貢獻度高達8.4，排聯盟第4高分，被評為MVP等級，今天繳出24分5籃板4助攻雖為全隊最佳，但正負值為-11，是開季10場下來首度為負值。Gilgeous-Alexander在2018年選秀會被黃蜂選中後，隨即交易至快艇，新秀年後被再被送到雷霆，以換取明星前鋒Paul George，2022-23賽季嶄露頭角，繳出生涯賽季場均最高的31.4分，並連兩年入選全明星賽和年度第一隊，未來令人可期。