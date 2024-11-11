湖人今天主場迎戰暴龍，Anthony Davis因眼傷提前退場，好在「詹皇」LeBron James繳出19分、10籃板、16助攻「大三元」，率湖人以123：103豪取主場5連勝，而詹皇「背靠背」大三元數據則再度刷新自己所保持的最年長紀錄，「當Davisl倒下後我必須承擔更多責任。」

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Davis是在第三節要封阻Jakob Poeltl時，被Poeltl的左手給傷到左眼，當下就痛到跪在地上，隨後在湖人仍落後2分的情況下傷退，而或許是這一擊刺激到湖人眾將，菜鳥Dalton Knecht砍進三分球，助隊反超，James再補上4分，讓湖人反倒以88：82進入第四節。

AD傷退反激起湖人眾將士氣　詹皇完成背靠背大三元

決勝節，上半場只拿5分James持續火力輸出，頂替Davis的替補中鋒Jaxson Hayes也挺身而出，下半場貢獻12分6籃板，正負值高達+21是全場之最，加上先發後衛Austin Reaves攻下全場最高27分，聯手幫助湖人以2０分差獲勝。Davis退場時留下22分4籃板3阻攻。

今年底要滿40歲的James今天出賽35分鐘，14投6中，繳出19分10籃板16助攻，本季第3次「大三元」，且是連續2場比賽收穫「大三元」，再度刷新自己在2021年寫下的最年長連續繳出「大三元」的紀錄。

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