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114年春節有9天假期，交通部民用航空局今（11）日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2618架次，計21萬946個座位數，並自11月19日(週二)下午6時起陸續開放訂位，旅客於統一訂位時間所訂之機位應於訂位日起(含訂位當日)3日內完成開票。明年春節假期自114年1月25日(週六)至2月2日(週日，初五)有9天假期，民航局規劃114年1月24日(週五)起至2月4日(週二)為航空疏運期，共計12天。民航局指出，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制。在各航線運能提供方面，澎湖航線1,386架次，計101,496個座位數；金門航線1,026架次，計95,246個座位數；馬祖航線206架次，計14,204個座位數；三離島航線(不含澎湖-金門航線)共計提供2,618架次，計210,946個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。為利旅客規劃行程，民航局表示，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於11月19日(週二)、20日(週三)及21日(週四)下午6時到7時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票；另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5﹪營業稅，歡迎多加利用，並提醒民眾事先上網瞭解各航空公司網路訂位操作流程，詳細閱讀注意事項。民航局提醒，此次春節假期，於尖峰時段114年1月24日至1月31日臺灣出發往離島方向，以及114年1月30日至2月4日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，惟依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，民航局建議，民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班，並可享有機票之優惠。此外，亦建議居住本島之家人可安排離島鄉親來臺團圓，除可免去訂位困擾外，亦可避開擁擠人潮。此外，離島航班較容易受到天候影響而有異動，民航局呼籲，民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機返鄉團圓。