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▲周慧敏認為生日當天能夠與老公、寵物齊聚，已經非常滿足。（圖／周慧敏臉書）

▲周慧敏被粉絲大讚自幼就是美人坯子。（圖／周慧敏臉書）

香港歌手周慧敏憑藉仙氣外貌和清新氣質紅遍全亞洲，有「玉女掌門人」美稱。昨（10）日周慧敏迎來57歲生日，她在臉書發文寫下生日願望，並附上自己的童年舊照，畫面中的她頂著大眼睛、鵝蛋臉，令許多粉絲看了驚呼：「根本是從小美到大！」周慧敏昨日迎來57歲生日，她在臉書PO文寫下：「一直忙著，到現在才有時間發個post。這樣快又到11月10日了，這天，能夠一家二人三貓齊齊整整在一起，已經非常滿足。」周慧敏也回顧過去，有感而發表示：「回看自己的成長，感激每一個經歷，不管是怎樣的境遇，都是我學會跨過的功課，不管貧窮富有、順境逆境，我都學會數算祢的恩典了。」文末也不忘感謝一路支持的粉絲們。此外，周慧敏還曬出2張年幼時的照片，畫面中的她有著鵝蛋臉尖下巴，五官相當深邃。粉絲們除了紛紛獻上生日祝福外，還誇讚她自幼就是美人胚子，「從小美到大」、「女神小時候好可愛」、「兒時照片好可愛，多分享」。