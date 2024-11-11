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台灣民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率弊案，1日遭北院裁定延押，今日為抗告最後一天期限，已確定不提出抗告，將於台北看守所續押2個月。民眾黨中央委員江和樹表示，原希望柯文哲爭取自由陪伴重病老父，但「我也知道很難」，目前只能寄望檢廉加緊腳步查案、起訴，他就在這裡哪兒也沒去「隨時來問都歡迎」。檢調追查京華城案，北市前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、議員應曉薇均遭收押禁見，且日前抗告均被駁回，今（11）日律師向民眾黨傳遞柯文哲的決定，表示「確定不提抗告」。先前喊話希望柯文哲抗告的民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹表示，對於柯做這決定，他感到很不捨，但檢方若真要押人取供，「抗告有用嗎？一點意義都沒有，浪費時間而已」。他表示支持柯文哲的人還很多，但台灣司法令百姓無法信賴。目前只能期待檢廉加快偵查速度，哪些人和案子有關聯就趕快去了解，柯文哲人就待在北檢「隨時來問都歡迎」。