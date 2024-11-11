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▲謝盈萱（左）和楊謹華（右）在《影后》中飾演鬧翻的昔日閨蜜。（圖／記者吳翊緁攝）

▲鍾欣凌表示自己在演藝圈多年來沒怎麼遇過來耍心機的新人。（圖／記者羅偉如攝）

嚴藝文、鍾欣凌、楊貴媚共同主持的實境節目《老少女奇遇記2》將在17日播出，今（11）日舉辦開播記者會，3人同時也是最近最受矚目的影集《影后》的導演、演員，在記者會上導演嚴藝文解答了許多網友好奇的問題，像是這幾日網友瘋傳《影后》中楊謹華和謝盈萱的跳舞片段，是在致敬《小姐好白》、謝盈萱的角色名字「薛亞之」撞名蕭亞軒本名「蕭雅之」 ，她都一一否認：「沒有致敬、完全無關」。楊謹華、謝盈萱在《影后》中飾演鬧翻的昔日閨蜜，而現實生活中楊謹華和蕭亞軒也曾經是超親密的朋友，恰好謝盈萱飾演的角色名字「薛亞之」，讓觀眾聯想到蕭亞軒的本名「蕭雅之」，被問到是否有用這名字做為取名靈感，嚴藝文強調：「完全沒有」。而還有許多網友在看到楊謹華、謝盈萱在劇中的熱舞片段，都不約而同地想起了《小姐好白》，因此都認為應該是在致敬該片，嚴藝文對此則表示雖然自己很久以前有看過《小姐好白》，但舞蹈動作是原本就編好的，楊謹華其中一段還是即興發揮，並無致敬意圖。對於林廷憶飾演的史艾瑪，耍心機的演技成功到讓網友忍不住罵人，鍾欣凌則認為代表她演得很成功，也大讚她一個小女生真的很不容易，要跟這麼多姐姐們對戲，不過現實生活中她並沒有遇過太多類似情況，笑說：「我們長這樣，別人不會耍心機到我們頭上。」還玩笑打趣可能只有杜詩梅、林美秀、趙自強這種撞型的藝人才會來找她耍心機。