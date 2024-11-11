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▲吳聖宇表示，各國模式針對天兔颱風路徑的預測仍相當分歧，對台影響變數很大。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

▲明後天桔梗颱風會先替東北部帶來明顯降雨，週五後天兔颱風的動態需要特別關注。（圖／中央氣象署）

位於關島附近的熱帶性低氣壓TD29目前尚未增強為天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，由於銀杏颱風將快速減弱，如果天兔在12至24小時內不出現，史上第一次「11月四颱並立」的出現有點岌岌可危，至於天兔後續對台灣的實際影響，還有許多變數。針對四颱共舞，吳聖宇表示，今（11）日下午，天兔颱風還是沒有生成，桔梗颱風準備要進入南海，快速拉近跟銀杏颱風的距離，未來可能把銀杏推向越南沿海並使其快速減弱，吳聖宇說明，天兔颱風的路徑預報非常分岐，，就連歐洲ECMWF的系集預報，也再度呈現分群的狀態。不過吳聖宇也提及，目前預報趨勢，大多認為，加上颱風原本預報的範圍就偏小，所以究竟會不會對陸地有較大影響，要看路徑到底怎麼走了，如果不夠靠近、或是減弱的很快，那影響可能就不會很大。吳聖宇也補充，原本預期會減弱消失在海上的萬宜颱風，最新預報出現變化，由於前方TD29對它的干擾不如預期明顯，因此萬宜颱風可能會繼續維持強度，一路往菲律賓靠近，甚至來到菲律賓以東時，會明顯加強，長遠的趨勢來看，近期台灣天氣部分，中央氣象署預報員陳姵安說明，，週三、週四（11/14）東北季風減弱，降雨趨緩、氣溫回升，週五後就觀察天兔颱風動態。