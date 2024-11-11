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▲戴佩妮重新找回對唱歌的樂趣，決定回到台北小巨蛋舞台開演唱會。（圖／記者吳翊緁攝）

▲戴佩妮期待演唱會門票能有機會一開賣就秒殺。（圖／記者吳翊緁攝）

戴佩妮在創作歌手生涯24年推出第14張概念專輯《雙生火焰 TWIN FLAME》，也宣布2025年的3月22日要回到9年前開唱的台北小巨蛋，各方好奇找誰來當嘉賓，前師姐、「二姐」江蕙會是人選嗎？她答道：「她也是9年沒唱了，自己也有演出的籌備計畫，就先別打擾她，讓她專心準備吧。」雖表明仍會邀請江蕙來看演唱會，卻還是不斷向媒體記者強調：「別去打擾二姐唷！」那麼好姐妹梁靜茹又如何？她笑言嘉賓人選對她來說很重要，還在邀請中。金牛座的戴佩妮自認自我要求高，所以會檢討演出的表現，反而讓唱歌變得沒有最初那麼快樂，她現在告訴自己，不要想那麼多，更不要跟別人比，就是自己唱想唱的歌，不要擔心太多，覺得已經可以快樂享受唱歌這件事，才敲定了明年回到台北小巨蛋演唱。目前她對於票房只有一個要求：「拜託讓我秒殺。沒有人不會背負票房壓力，但是我想如果秒殺的話，就能更無顧慮去準備。以前我絕對不會貪圖秒殺，但這次可不可以？」就看歌迷如何拿出行動了。一般歌手的演唱會多半會來點勁歌熱舞，可是戴佩妮因「耳石脫落」，恐怕不太會安排舞動的環節。她表示這種問題會讓人在躺下時都感到像船在晃，不太敢動，而且醫生表示這種狀況無法根治，可能時不時就會發作，也只能跟它和平共存。她認為自己要吊鋼絲是還行，但千萬不能360度旋轉。她近來迷上早起曬太陽，曾經太陽一升上來就會起床，然後享受曝曬的樂趣，老公都爬不起來陪伴她，現在大致上將生理時鐘調得像平日有工作時的模式，比較不會跟著太陽一起起床，卻還是能把握一分鐘沐浴在陽光下的時間就盡量把握。她透露這次在小巨蛋會嘗試據說從來沒有人做過的機關，自己也很期待，不知道彩排後能不能成功。面對開唱她要平復緊張心情，也已經跟好友們討教，像是梁靜茹，她大讚這位好姐妹夠chill，都已經站在升降台準備要演出，還能傳簡訊給她，或者也是藉此在轉移緊張，戴佩妮希望自己也要找到能夠轉移的方式。她還揭露梁靜茹到各地演出，都會把飯店冰箱塞滿一堆想不到的食材，尤其是從家鄉馬來西亞帶來的，因為梁靜茹習慣在演出前會要吃一點家鄉味，演出當地買不到的話就乾脆自己做，因此飯店房間都變成廚房，永遠能夠變出道地的馬來西亞美食，讓她驚嘆不已。至於戴佩妮為他寫過歌曲、製作的「國際男神」許光漢，有沒有可能到小巨蛋來為她當嘉賓？她回道：「他還在當兵不是嗎？不能上台演出啦，當兵不可以。」顯然歌迷還得再等等，才能知道嘉賓會是誰。戴佩妮的2025年3月22日台北小巨蛋《雙生火焰》演唱會，門票將於14日（週四）中午12點正式開賣，購票請至寬宏售票系統（kham.com.tw）及萊爾富、OK便利超商。