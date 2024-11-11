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▲未開封泡麵卻發霉的初判原因，應是肉包上有一痕裂痕，所以肉包的汁流出來所致。（圖／翻攝陳怡君臉書）

耐放的泡麵已經成為現代人的必備糧食，不過台北市議員陳怡君昨（10）日晚間，回家後打開剛買的碗裝泡麵，卻立刻聞到惡臭，一看內容物才發現麵體已經發黑發霉，讓她忍不住發文抱怨「整個沒食慾了」。對此，北市衛生局以及食品廠也紛紛做出行動，導致未開封泡麵發霉的初判原因也曝光了。陳怡君昨晚在臉書上發文，「太噁心了！長那麼大第一次買到這種泡麵！一打開，超級惡臭！」從貼出的照片可見，紙碗內的麵體已發黑、發霉，部分還佔染黃色液體，而且這是她才剛從超商買回家的全新泡麵，「忙到現在晚上11:40才準備要吃晚餐，但我已經整個沒食慾了！」事件曝光後隨即引發關注，台北市衛生局今（11）日表示，該款泡麵為某集團下知名品牌，公司及工廠登記地均位於台南市，故已轉通知台南市衛生局前往稽查並要求限期改善，若期屆複查如仍不符合規定，該局可依違反食品安全衛生管理法第8條及第44條，對業者處6萬到2億罰鍰。而稍早陳怡君也在臉書上更新案件進度，她透露該集團今天派二位成員來議會拿回發臭泡麵跟致歉，「經肉眼巡查竟然是大包的肉包有一痕裂痕，所以肉包的汁流出來，大包肉包材料包是人工填充的，所以初步判斷問題在這裡」，陳怡君也請該公司回去檢討品管，預計將在下週給予回應。