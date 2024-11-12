天兔颱風生成尚未接近台灣，但今（12）日受東北季風增強、桔梗颱風外圍環流影響，中央氣象署一早就發布「豪雨、大雨特報」，提醒基隆北海岸、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，且雨勢將延續到晚上，越晚將雨越明顯，適逢上班時間，民眾出門務必攜帶雨具。
⚠️豪雨、大雨特報
📍豪雨：宜蘭縣
📍大雨：基隆市、台北市、新北市
氣象署說明，桔梗颱風將進入南海，颱風外圍環流搭配東北季風，桃園以北、南部、東南部及各地山區有局部短暫陣雨，東北部有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，雨勢會持續到週三清晨。
週三白天開始，東北季風就會減弱，屆時北部、東北部氣溫回升，剩下桃園以北、東半部有零星降雨，週四（11/14）天氣最好，環境轉東風、水氣少，台灣各地都是多雲到晴，東半部、北部山區、恆春半島有零星短暫雨。
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📍豪雨：宜蘭縣
📍大雨：基隆市、台北市、新北市
氣象署說明，桔梗颱風將進入南海，颱風外圍環流搭配東北季風，桃園以北、南部、東南部及各地山區有局部短暫陣雨，東北部有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，雨勢會持續到週三清晨。
週三白天開始，東北季風就會減弱，屆時北部、東北部氣溫回升，剩下桃園以北、東半部有零星降雨，週四（11/14）天氣最好，環境轉東風、水氣少，台灣各地都是多雲到晴，東半部、北部山區、恆春半島有零星短暫雨。