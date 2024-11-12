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▲4個颱風共存讓氣象圖眼花撩亂，其中天兔颱風路徑對台灣威脅最大。（圖／中央氣象署）

在今（12）日凌晨，天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）生成後，，天氣風險公司分析師李至晟表示，由西到東分別是銀杏、桔梗、天兔、萬宜，，桔梗颱風則是在今明兩天，外圍環流會替北部、東半部帶來較大雨勢。天兔颱風生成後，和原先的就存在的銀杏、桔梗、萬宜構成「四颱並存」的奇景，旬，李至晟指出，最早生成的銀杏颱風，即將將要在越南沿岸減弱為熱帶性低氣壓。，西半部也可能飄起毛毛雨，白天因為日照少、高溫稍低，預測北部、東北部大約24至26度，中部、東南部26至28度，今天入夜後，隨著桔梗颱風進入南海並遠離，水氣就會減少。明後兩天東北季風減弱，天兔颱風持續在菲律賓東方海面發展，各地維持晴到多雲，天兔颱風在週五接近菲律賓呂宋島後北轉進入巴士海峽，後續可能從台灣東部外海北上，，近海風浪也偏大，實際影響還有許多不確定性。此外，距離胎灣最遠的萬宜颱風，，不過屆時剛好會有一波比較強的東北季風南下，萬宜颱風可能會在更東邊的洋面北轉或受到地形跟冷空氣的破壞消散，侵襲台灣的機會較小。