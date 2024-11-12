在今（12）日凌晨，天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）生成後，今年達成了史無前例的「11月4颱風共存」的紀錄，天氣風險公司分析師李至晟表示，由西到東分別是銀杏、桔梗、天兔、萬宜，其中又以天兔颱風路徑對台灣威脅最大，桔梗颱風則是在今明兩天，外圍環流會替北部、東半部帶來較大雨勢。
天兔颱風生成後，和原先的就存在的銀杏、桔梗、萬宜構成「四颱並存」的奇景，是史上第一次11月的4颱並立，上一次出現4颱並立，要追溯到1994年10月下旬，李至晟指出，最早生成的銀杏颱風，即將將要在越南沿岸減弱為熱帶性低氣壓。
台灣今天則會先受桔梗颱風的外圍水氣影響，各地雲量偏多，迎風面北部、東半部全天有雨，北海岸到宜蘭有較大雨勢，西半部也可能飄起毛毛雨，白天因為日照少、高溫稍低，預測北部、東北部大約24至26度，中部、東南部26至28度，今天入夜後，隨著桔梗颱風進入南海並遠離，水氣就會減少。
明後兩天東北季風減弱，天兔颱風持續在菲律賓東方海面發展，各地維持晴到多雲，天兔颱風在週五接近菲律賓呂宋島後北轉進入巴士海峽，後續可能從台灣東部外海北上，雖然屆時因環境不佳，強度會逐漸減弱，但颱風環流還是有可能在週五至週末，替台灣的東半部帶來局部較大雨勢，近海風浪也偏大，實際影響還有許多不確定性。
此外，距離胎灣最遠的萬宜颱風，目前預測通過環境較差的洋面時不會完全消散，可能在下週初再度侵襲菲律賓，不過屆時剛好會有一波比較強的東北季風南下，萬宜颱風可能會在更東邊的洋面北轉或受到地形跟冷空氣的破壞消散，侵襲台灣的機會較小。
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台灣今天則會先受桔梗颱風的外圍水氣影響，各地雲量偏多，迎風面北部、東半部全天有雨，北海岸到宜蘭有較大雨勢，西半部也可能飄起毛毛雨，白天因為日照少、高溫稍低，預測北部、東北部大約24至26度，中部、東南部26至28度，今天入夜後，隨著桔梗颱風進入南海並遠離，水氣就會減少。
明後兩天東北季風減弱，天兔颱風持續在菲律賓東方海面發展，各地維持晴到多雲，天兔颱風在週五接近菲律賓呂宋島後北轉進入巴士海峽，後續可能從台灣東部外海北上，雖然屆時因環境不佳，強度會逐漸減弱，但颱風環流還是有可能在週五至週末，替台灣的東半部帶來局部較大雨勢，近海風浪也偏大，實際影響還有許多不確定性。
此外，距離胎灣最遠的萬宜颱風，目前預測通過環境較差的洋面時不會完全消散，可能在下週初再度侵襲菲律賓，不過屆時剛好會有一波比較強的東北季風南下，萬宜颱風可能會在更東邊的洋面北轉或受到地形跟冷空氣的破壞消散，侵襲台灣的機會較小。