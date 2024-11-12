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▲2018年中華職棒季中選秀會，古林睿煬第1輪第2順位，以第1指名加入統一7-ELEVEN 獅開啟職棒生涯。（圖／統一獅提供）

▲古林睿煬旅外入札制度議約權益由北海道日本火腿鬥士隊取得，即日起將由北海道日本火腿鬥士隊與古林睿煬經紀公司開始進行合約洽談，議約期將於一個月內完成各項程序。（圖／統一獅提供）

中華職棒統一獅隊強投古林睿煬，確定在今年11月1日符合年資、取得旅外資格，他也提出申請旅外入札制度。最終日職太平洋聯盟北海道日本火腿鬥士隊獲得青睞，得到古林的入札制度議約權，可以和經紀公司開始洽談加盟事宜。近日，日職中央聯盟橫濱DeNA海灣之星及日本火腿鬥士隊均與獅隊接洽，經球隊整體評估後，古林睿煬旅外入札制度議約權益由北海道日本火腿鬥士隊取得，即日起將由北海道日本火腿鬥士隊與古林睿煬經紀公司開始進行合約洽談，議約期將於一個月內完成各項程序。2018年中華職棒季中選秀會，古林睿煬第1輪第2順位，以第1指名加入統一7-ELEVEN 獅開啟職棒生涯，2019~2020年古林睿煬主要在獅隊二軍出賽養成，自2021年起古林睿煬 成為獅隊重要本土先發一員，去年杭州亞運的國際賽繳出亮眼成績，今年球季古林睿煬顯著 成長，無論在球技、心態更趨穩定，今年球季繳出10勝2敗，防禦率1.66，奪下聯盟防禦 率王及2024中華職棒年度MVP大賞，以125局投球飆出150次三振，成為獅隊主力王牌投手。統一獅總經理蘇泰安表示：「今年球季感謝日本巨人、軟銀、橫濱、養樂多及北海道火腿持續關注獅隊古林睿煬各項表現，對於古林睿煬選手提出旅外入札權益，球隊也樂觀其成，期待古林睿煬旅外投出漂亮成績，這也是獅隊的榮耀。本次旅外入札由北海道日本火腿鬥士隊取得，接下來由古林睿煬經紀公司開始洽談加盟，相信北海道火腿隊也會給予符合古林睿煬身價的合約及完善的規劃，讓古林睿煬能在日職繳出亮眼成績，成為台灣之光。」