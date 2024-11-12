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▲天兔颱風週四接近呂宋島東北部，週五北轉進入巴士海峽，週六經過台灣東南部近海後，向東北加速移動。（圖／「天氣職人-吳聖宇」臉書）

▲天兔颱風可能在週五到週末替台灣東半部、南部帶來明顯雨勢。（圖／中央氣象署）

▲天兔颱風的路徑和本身所處環境，與2003年的米勒颱風類似。（圖／中央氣象署）

路徑可能在下半週對台灣造成威脅的天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供），今（12）日凌晨生成後，持續往西北移動，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，吳聖宇表示，依照中央氣象署最新的預報資料來看，吳聖宇說明，天兔颱風預估，，但因爲預報路徑仍有變化空間，天兔颱風路徑是否會更往東邊調整，還需要持續觀察。吳聖宇提及，，後期路徑往東北偏轉出去的機會較大，暫時推估，，其它區域受影響相對較小。此外，吳聖宇也分享，，不僅路徑相同，也都是11月的颱風，，目前依照歐洲ECMWF做出來的降雨累積也大致相同。而2003年米勒颱風，實際路徑是生成後往西北方向移動，通過呂宋島進入巴士海峽後，以北北西轉北北東方向，通過台灣東南部近海，朝琉球方向前進；當時恆春半島及東部有局部性豪雨發生，造成部分公路坍方，農業損失約4000萬，有1人死亡、3人失蹤。