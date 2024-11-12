路徑可能在下半週對台灣造成威脅的天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供），今（12）日凌晨生成後，持續往西北移動，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，天兔颱風將在週五、週六（11/15、11/16）最靠近台灣，預報路徑可能發布「陸上颱風警報」，包括花蓮、台東、高雄、屏東最有機會。
吳聖宇表示，依照中央氣象署最新的預報資料來看，天兔颱風週四（11/14）會接近菲律賓呂宋島東北部，週五北轉進入巴士海峽，週六經過台灣東南部近海後，向東北加速移動，週日（11/17）遠離台灣附近區域。
吳聖宇說明，天兔颱風預估，有機會在週四中午前發布巴士海峽、東南部海域的「海上颱風警報」，後續接著發布花蓮、台東、高屏地區的「陸上颱風警報」機會也不低，但因爲預報路徑仍有變化空間，天兔颱風路徑是否會更往東邊調整，還需要持續觀察。
吳聖宇提及，天兔颱風範圍小，且接近台灣過程會逐漸減弱，後期路徑往東北偏轉出去的機會較大，暫時推估，風雨可能會集中在宜蘭以南、花東、恆春半島和高屏山區，其它區域受影響相對較小。
此外，吳聖宇也分享，天兔颱風的路徑和狀況，和2003年的「米勒颱風」類似，不僅路徑相同，也都是11月的颱風，當年米勒颱風的降雨集中在東南部，目前依照歐洲ECMWF做出來的降雨累積也大致相同。
而2003年米勒颱風，實際路徑是生成後往西北方向移動，通過呂宋島進入巴士海峽後，以北北西轉北北東方向，通過台灣東南部近海，朝琉球方向前進；當時恆春半島及東部有局部性豪雨發生，造成部分公路坍方，農業損失約4000萬，有1人死亡、3人失蹤。
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吳聖宇說明，天兔颱風預估，有機會在週四中午前發布巴士海峽、東南部海域的「海上颱風警報」，後續接著發布花蓮、台東、高屏地區的「陸上颱風警報」機會也不低，但因爲預報路徑仍有變化空間，天兔颱風路徑是否會更往東邊調整，還需要持續觀察。
吳聖宇提及，天兔颱風範圍小，且接近台灣過程會逐漸減弱，後期路徑往東北偏轉出去的機會較大，暫時推估，風雨可能會集中在宜蘭以南、花東、恆春半島和高屏山區，其它區域受影響相對較小。
此外，吳聖宇也分享，天兔颱風的路徑和狀況，和2003年的「米勒颱風」類似，不僅路徑相同，也都是11月的颱風，當年米勒颱風的降雨集中在東南部，目前依照歐洲ECMWF做出來的降雨累積也大致相同。
而2003年米勒颱風，實際路徑是生成後往西北方向移動，通過呂宋島進入巴士海峽後，以北北西轉北北東方向，通過台灣東南部近海，朝琉球方向前進；當時恆春半島及東部有局部性豪雨發生，造成部分公路坍方，農業損失約4000萬，有1人死亡、3人失蹤。