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民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押，連日緊咬柯文哲案的《鏡週刊》今（12）日再爆料，柯文哲2022年在備戰總統大選時曾摸她手臂內側，讓她當場嚇傻，事後還傳訊息給她，稱她漂亮又聰明很「逆天」，要找她當國安會副秘書長。璩美鳳曾擔任過媒體記者與民意代表，曾揭發揭發「宋七力事件」而名噪一時，但是行事爭議頗多，曾經陪同愛心菜販陳樹菊搭火車赴高雄就診，並趁機向媒體宣告她是陳樹菊的乾女兒，讓陳樹菊嚇傻，趕緊撇清自己沒有乾女兒。1992年，璩美鳳擔任《台視新聞世界報導》記者期間，以潛入偷拍的方式報導女同性戀者酒吧，造成顧客面孔曝光，甚至因此承受家庭壓力而自殺；璩美鳳也曾影射藝人潘美辰為女同性戀者，遭批評傷害新聞倫理。之後，璩美鳳離開台視。璩美鳳離開台視新聞之後，轉赴華衛新聞台擔任新聞總監與主播，並加入新黨。1994年，年僅28歲的璩美鳳，頂著「中華民國的女兒」稱號，以第一高票當選台北市第三選區市議員。1996年10月，璩美鳳因揭發「宋七力事件」與時任民進黨中央評議委員會主任委員謝長廷收受宋七力1600萬政治獻金，而名譟一時。2001年，新黨提名璩美鳳於台中市參選立法委員，未當選。璩美鳳離開政壇後曾擔任過澳亞衛視主播、《獨家報導周刊》榮譽發行人等職務。2005年6月，璩美鳳與小她14歲的中國大陸瀋陽籍男子「Simon」結婚，婚後共同在英國經營一家咖啡店，但婚姻僅維持一年半。2018年5月16日，璩美鳳陪同陳樹菊從台東坐火車到高雄看病，卻在醫院外舉行記者會，宣稱母親節後，她到陳樹菊家中一起吃飯，「樹菊嬤已經認我當乾女兒！」不過，陳樹菊撇清指出，有位漂亮女子到她台東住家跪下叫她乾媽，和她拍合照時還手持乾媽看板，問她有個乾女兒是否高興？陳樹菊也表示，她到高雄火車站後璩美鳳就跑來和自己走在一起，陳樹菊說她不認識對方，問她名字，她只回說叫「小美」，18歲還在念大學，陳樹菊告訴璩美鳳並不想要有乾女兒，請她刪掉合照，沒想到不久她就接到朋友來電告知媒體刊出璩美鳳認她做乾媽。陳樹菊坦言，璩美鳳的行為讓她嚇傻，表示絕無認乾女兒，還說璩美鳳的舉動讓她整夜失眠。