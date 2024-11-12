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《公視》新聞平台「TaiwanPlus」日前報導美國總統選舉當選人川普時使用「被定罪的重罪犯」（a convicted felon）一詞引發熱議，挨批根本就是外交人員的「豬隊友」。對此TaiwanPlus今（12）日也發出正式聲明，表示該描述詞為全球公共媒體所普遍使用，並無問題，日前發生爭議的新聞是將該詞彙使用在不當的敘述脈絡，目前先將該影片暫行下架，留待本周四自律委員會做進一步討論。對於報導使用詞彙引發爭議，TaiwanPlus聲明指出，有關美國總統選舉期間的報導係依循公視製播準則PTS Broadcasting Guidelines及TaiwanPlus Writing Style Guide處理，並參考全球公共媒體的做法，包括英國公視BBC、加拿大公視CBC、澳洲公視ABC及美國公視PBS等皆於報導中稱呼參選人及當選者川普係「被定罪的重罪犯」（a convicted felon）。TaiwanPlus表示，川普涉及若干官司，並曾被定罪是事實，公共媒體係基於事實進行報導。部分國外商業媒體甚至直接將美國總統選舉視為女性與重罪犯的競爭，如印度大報《經濟時報》。TaiwanPlus指出，經初步檢討，認為依循各國公共媒體的做法，可以使用被「定罪的重罪犯」在報導之中，但不應使用在不妥當的敘述脈絡，例如簡化美國總統選舉為女性及重罪犯之間的選擇。公視基金會並決定將此項爭議依法規提交本周四召開的自律委員會進行討論，諮詢傳播領域的專家及學者，為相關的報導制定更為細緻的準則。