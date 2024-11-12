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教育部今（12）日表示，我國健力選手林逸鈞在冰島雷克雅維克參加「2024年世界男女(裝備)健力錦標賽」發揮最佳實力，於當地時間11月11日完成賽事，奪得男子59公斤級臥舉和總和金牌。總統賴清德在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。本屆「2024年世界男女(裝備)健力錦標賽」我國派出 8 男 8 女共 16 位選手， 賽事首日就傳來好消息，我國代表隊選手林逸鈞於男子59公斤級獲得臥舉金牌/蹲舉銀牌/硬舉銅牌/總和金牌、曾姿穎選手於女子52公斤級獲得蹲舉銅牌的好成績。選手堅持對健力的熱情與執著，經歷長期嚴格訓練，在世錦賽舞臺展現平日揮汗苦練的實力，屢屢展現選手優異的技術，在教練運籌指揮下，獲得令人讚賞的佳績，為我國爭取榮耀，贏得掌聲。教育部體育署表示，我國參與運動人口逐年增加，參加的運動種類也逐漸多元發展，各運動領域選手藉由持續積極鍛鍊、累積實力，期望選手們再接再厲，持續在世界舞台，爭取更好的成績。