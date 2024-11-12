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民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城容積率圖利遭羈押，連日緊咬柯文哲案的《鏡週刊》今（12）日再爆料，柯文哲2022年在備戰總統大選時曾摸她手臂內側，讓她當場嚇傻。網紅「四叉貓」劉宇更在臉書貼出一段過去柯文哲與女記者互動的影片，柯文哲在影片中不斷誇讚身旁女記者身材姣好。而影片中的女記者就是現任新北市議員戴湘儀。對此，戴湘儀回應表示，當下沒有感到不妥，也不曾向其他人抱怨。戴湘儀曾任電視台記者、新北市府副發言人，她今日在議會受訪表示，過去擔任記者的期間，就是負責柯文哲的新聞路線，採訪時間長達1、2年，並沒有發生不妥的狀況。針對有媒體報導指出，柯文哲對一名新北市女議員說「妳今天這樣穿很漂亮、身材很好」，還比手畫腳說「妳的腰很細」，讓當事人感到尷尬，事後還跟友人抱怨「我覺得很不舒服」。戴湘儀表示，針對媒體報導的內容，都是在公開的場合，現場也有多名採訪記者與柯文哲的幕僚，當下大家都沒有覺得到有任何不妥，或是不舒服的地方，私下也沒有說過「很尷尬」，或是「不舒服」。