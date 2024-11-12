我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統當選人川普積極籌組內閣，《紐約時報》今（12）日報導，根據知情人士消息，川普將任命佛羅里達州聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)為國務卿，立委林憶君表示，盧比歐過去被稱作「挺台大將」，若此任命屬實，無疑對台美關係的推進有一定程度的幫助。林憶君指出，盧比歐曾在美國大選期間就預期川普擔任總統期間將繼續支持台灣，更於去(2023)年提出「台灣關係強化法案」以強化台美關係，更被喻為「挺台大將」；因此，若任命屬實，可能是川普間接傳遞友台的訊息，無疑對台美關係的推進有一定程度的幫助，也十分樂見更多的民主夥伴與我們團結一致，攜手促進世界的和平共榮。林憶君進一步表示，有更多友台夥伴加入美國內閣是好事，但無論人選是誰，隨著美國新政府人事陸續發布，我國都應盡快掌握這些核心人選的溝通管道，並掌握川普未來施政的方針，才是促進台美持續合作的久長之策。