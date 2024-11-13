天兔颱風雖然目前還距離台灣非常遙遠，但因環境發展有利，未來還會持續增強、擴大，根據中央氣象署最新預測天兔颱風的路徑，目前仍然維持在抵達巴士海峽一帶之後北轉，不過整體路徑有稍微西修，因此暴風圈非常有可能掃到東部、恆春、高雄地區，民眾這幾天要持續密切關注颱風最新動態！
天兔颱風最新路徑仍有變數！3地區最可能被暴風圈掃到
根據中央氣象署最新預測「天兔颱風」路徑，目前颱風短期仍然持續朝西北西前進，將在週四進入巴士海峽，並且開始有北轉的趨勢，但預報還是有一定的分歧度，有可能逐漸北轉，或是往南海前進的機率都還有，仍然要繼續觀察。
而由於天兔颱風目前處於環境有利發展的海域，今天有機會增強為中度颱風，氣象署預估週四清晨至上午有機會發布海上警報，至於陸上警報還要看颱風路徑調整。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，天兔颱風轉向時間稍微延後了一些，因此路徑稍微西修，往台灣方向靠近，暴風圈將涵蓋南高雄、恆春、台東地區，民眾一定要持續關注最新颱風動態。
天兔颱風北轉別太擔心！侵台重點、風雨影響一次看
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，天兔颱風侵台的機率上升，相較昨天西行北轉五五波的態勢，今天最新預報都顯示西偏可能性降低，北轉靠近台灣的機率則上升中，天兔颱風在週四通過菲律賓後，將放慢北轉，預期週五、週六最靠近台灣，暴風圈掃過恆春、花東陸地，之後轉向偏東減弱。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，這次天兔不同於上個月兩個大颱風，是環流比較小的類型，核心不大，所以若不要出意外，按現在預報路線走，風雨有感的區域，可能較侷限在東部、恆春，北基、南部也稍被波及，其他地方被山脈阻擋，感受比較小，無論如何，週末有安排活動的話，千萬要持續留意颱風動向！
至於天兔颱風的風雨影響，氣象署表示，週五天兔颱風外圍環流影響一路到週日，除了中部平地外，其他地區都會下雨，花蓮、台東、恆春半島有局部大雨的機率，週六基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也有局部大雨機率，直至週日天兔颱風遠離，東北季風增強，桃園以北、東半部、恆春半島有些降雨，其他地區多雲到晴。
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根據中央氣象署最新預測「天兔颱風」路徑，目前颱風短期仍然持續朝西北西前進，將在週四進入巴士海峽，並且開始有北轉的趨勢，但預報還是有一定的分歧度，有可能逐漸北轉，或是往南海前進的機率都還有，仍然要繼續觀察。
而由於天兔颱風目前處於環境有利發展的海域，今天有機會增強為中度颱風，氣象署預估週四清晨至上午有機會發布海上警報，至於陸上警報還要看颱風路徑調整。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，天兔颱風轉向時間稍微延後了一些，因此路徑稍微西修，往台灣方向靠近，暴風圈將涵蓋南高雄、恆春、台東地區，民眾一定要持續關注最新颱風動態。
天兔颱風北轉別太擔心！侵台重點、風雨影響一次看
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，天兔颱風侵台的機率上升，相較昨天西行北轉五五波的態勢，今天最新預報都顯示西偏可能性降低，北轉靠近台灣的機率則上升中，天兔颱風在週四通過菲律賓後，將放慢北轉，預期週五、週六最靠近台灣，暴風圈掃過恆春、花東陸地，之後轉向偏東減弱。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，這次天兔不同於上個月兩個大颱風，是環流比較小的類型，核心不大，所以若不要出意外，按現在預報路線走，風雨有感的區域，可能較侷限在東部、恆春，北基、南部也稍被波及，其他地方被山脈阻擋，感受比較小，無論如何，週末有安排活動的話，千萬要持續留意颱風動向！
至於天兔颱風的風雨影響，氣象署表示，週五天兔颱風外圍環流影響一路到週日，除了中部平地外，其他地區都會下雨，花蓮、台東、恆春半島有局部大雨的機率，週六基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也有局部大雨機率，直至週日天兔颱風遠離，東北季風增強，桃園以北、東半部、恆春半島有些降雨，其他地區多雲到晴。