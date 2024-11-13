天兔颱風最新動態整理！今年第25號天兔颱風形成之後，讓11月出現史上首次「4颱共舞」的奇特情況，雖然其他颱風包括銀杏、桔梗、萬宜都對台影響不大，不過天兔颱風的路徑將會對台造成影響，目前預計天兔颱風會在週五、週六距離台灣最為接近，恆春、花東地區也要特別留意相關影響。《NOWnews》特別整理天兔颱風最新路徑、風雨影響、強度以及發布海陸警時間點，提供民眾快速掌握天兔颱風動態消息。
天兔颱風路徑仍以北轉為主！環境有利發展「今有機會轉中颱」
目前根據中央氣象署以及各國路徑預測，天兔颱風目前還是持續朝西北西前進，預計在週四進入巴士海峽，接著開始北轉。不過氣象粉專「觀氣象看天氣」也指出，天兔颱風轉向時間稍微延後了一些，因此路徑稍微西修，往台灣方向靠近，暴風圈屆時可能涵蓋南高雄、恆春、台東地區，民眾一定要特別留意。
由於天兔颱風目前處於環境有利發展的海域，今天有機會增強為中度颱風。至於民眾關心發布海陸警的時間點，氣象署也表示，預估週四清晨至上午有機會發布海上警報，至於陸上警報範圍以及時間點，還要看颱風路徑調整，最快可能週四晚上會發布。
天兔颱風不撲台仍會下雨！風雨影響時程一次看
氣象署表示，週五天兔颱風外圍環流影響一直到週日才會停歇，，除了中部平地外，其他地區都會下雨，花蓮、台東、恆春半島有局部大雨的機率，週六基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也有局部大雨機率，直至週日天兔颱風遠離，東北季風增強，桃園以北、東半部、恆春半島有些降雨，其他地區多雲到晴。
不過氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則提到民眾也不用太擔心，天兔颱風是環流比較小的類型，核心不大，所以若不要出意外，按現在預報路線走，風雨有感的區域，可能較侷限在東部、恆春，北基、南部也稍被波及，預期天兔颱風週五、週六最靠近台灣，暴風圈掃過恆春、花東陸地，之後轉向偏東減弱。
天兔颱風暴風圈侵襲率出爐！4地區有70%機率
目前根據中央氣象署最新資料，各主要城市及離島在120小時颱風暴風圈侵襲機率也出爐，其中有4地超過70％，包括恆春79%、台東74%、綠島76%、蘭嶼83%；其次則是高雄的61%以及花蓮的56%，這都還會滾動式調整，端看天兔颱風怎麼走，是否還有延遲北轉的情況，請民眾這幾天一定要隨時留意最新颱風動向哦！
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目前根據中央氣象署以及各國路徑預測，天兔颱風目前還是持續朝西北西前進，預計在週四進入巴士海峽，接著開始北轉。不過氣象粉專「觀氣象看天氣」也指出，天兔颱風轉向時間稍微延後了一些，因此路徑稍微西修，往台灣方向靠近，暴風圈屆時可能涵蓋南高雄、恆春、台東地區，民眾一定要特別留意。
由於天兔颱風目前處於環境有利發展的海域，今天有機會增強為中度颱風。至於民眾關心發布海陸警的時間點，氣象署也表示，預估週四清晨至上午有機會發布海上警報，至於陸上警報範圍以及時間點，還要看颱風路徑調整，最快可能週四晚上會發布。
天兔颱風不撲台仍會下雨！風雨影響時程一次看
氣象署表示，週五天兔颱風外圍環流影響一直到週日才會停歇，，除了中部平地外，其他地區都會下雨，花蓮、台東、恆春半島有局部大雨的機率，週六基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也有局部大雨機率，直至週日天兔颱風遠離，東北季風增強，桃園以北、東半部、恆春半島有些降雨，其他地區多雲到晴。
不過氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則提到民眾也不用太擔心，天兔颱風是環流比較小的類型，核心不大，所以若不要出意外，按現在預報路線走，風雨有感的區域，可能較侷限在東部、恆春，北基、南部也稍被波及，預期天兔颱風週五、週六最靠近台灣，暴風圈掃過恆春、花東陸地，之後轉向偏東減弱。
天兔颱風暴風圈侵襲率出爐！4地區有70%機率
目前根據中央氣象署最新資料，各主要城市及離島在120小時颱風暴風圈侵襲機率也出爐，其中有4地超過70％，包括恆春79%、台東74%、綠島76%、蘭嶼83%；其次則是高雄的61%以及花蓮的56%，這都還會滾動式調整，端看天兔颱風怎麼走，是否還有延遲北轉的情況，請民眾這幾天一定要隨時留意最新颱風動向哦！