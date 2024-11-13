天兔颱風目前還在持續朝台灣逼近，根據各國最新路徑預測，已經趨於一致的情況，天兔颱風將在撞上菲律賓陸地之後，在週四進入巴士海峽一帶走北轉路線，會明顯影響台灣恆春、東部地區的天氣，不過即便如此，氣象專家林得恩則表示，天兔沒有共伴效應也沒有引進西南氣流，預估雨勢最大時間會落在週五，而降雨熱區則是南花蓮、台東以及恆春半島。
天兔颱風各國路徑預測一致了！最新走向一次看
根據各國預測路徑顯示，天兔颱風目前仍持續朝西北西前進，接著在碰到菲律賓陸地之後開始北轉進入巴士海峽一帶，接著以擦邊的路徑掠過台灣恆春、東部一帶，不過因為有東北季風以及碰觸菲律賓陸地緣故，因此天兔颱風的強度會在最靠近台灣時快速減弱，路徑東北偏而去。
氣象專家林得恩表示，天兔沒有共伴效應，也沒有引進西南氣流，今天上午強度就會增強為中度颱風，7級暴風圈半徑則仍維持在120至150公里之間，是個結構緊實、環流範圍不大的小鋼炮型颱風。
天兔颱風對台灣有影響！降雨最大時間、熱區出爐
林得恩表示，由於天兔先北抬、再往東北方向遠離的這條路徑，評估主要下雨熱區會落在南花蓮、台東及恆春半島，降雨時間則會集中在週四至週六，尤其是週五。
林得恩說，依照這個預測路徑，週四清晨就有發布海上颱風警報的可能，當天晚間會再追加陸上颱風警報，不過還好，天兔颱風移動速度不算慢，預估最快週六夜間，就會脫離海上颱風警戒的海域範圍，走得相當乾脆。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，這次天兔不同於上個月兩個大颱風，是環流比較小的類型，核心不大，所以若不要出意外，按現在預報路線走，風雨有感的區域，可能較侷限在東部、恆春，北基、南部也稍被波及，其他地方被山脈阻擋，感受比較小，無論如何，週末有安排活動的話，千萬要持續留意颱風動向！
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根據各國預測路徑顯示，天兔颱風目前仍持續朝西北西前進，接著在碰到菲律賓陸地之後開始北轉進入巴士海峽一帶，接著以擦邊的路徑掠過台灣恆春、東部一帶，不過因為有東北季風以及碰觸菲律賓陸地緣故，因此天兔颱風的強度會在最靠近台灣時快速減弱，路徑東北偏而去。
氣象專家林得恩表示，天兔沒有共伴效應，也沒有引進西南氣流，今天上午強度就會增強為中度颱風，7級暴風圈半徑則仍維持在120至150公里之間，是個結構緊實、環流範圍不大的小鋼炮型颱風。
天兔颱風對台灣有影響！降雨最大時間、熱區出爐
林得恩表示，由於天兔先北抬、再往東北方向遠離的這條路徑，評估主要下雨熱區會落在南花蓮、台東及恆春半島，降雨時間則會集中在週四至週六，尤其是週五。
林得恩說，依照這個預測路徑，週四清晨就有發布海上颱風警報的可能，當天晚間會再追加陸上颱風警報，不過還好，天兔颱風移動速度不算慢，預估最快週六夜間，就會脫離海上颱風警戒的海域範圍，走得相當乾脆。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，這次天兔不同於上個月兩個大颱風，是環流比較小的類型，核心不大，所以若不要出意外，按現在預報路線走，風雨有感的區域，可能較侷限在東部、恆春，北基、南部也稍被波及，其他地方被山脈阻擋，感受比較小，無論如何，週末有安排活動的話，千萬要持續留意颱風動向！