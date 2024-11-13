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▲天兔颱風雖然影響台灣天氣，不過沒有共伴效應也沒有引進西南氣流，且移動速度快，因此影響台灣時間短，風雨也不會太過猛烈。（圖/林老師氣象站）

▲天兔颱風週五、週六最靠近台灣，屆時恆春、花東地區都會有大雨發生，民眾要特別留意。（圖/中央氣象署提供）

天兔颱風目前還在持續朝台灣逼近，，不過即便如此，氣象專家林得恩則表示，天兔沒有共伴效應也沒有引進西南氣流，預估雨勢最大時間會落在週五，而降雨熱區則是南花蓮、台東以及恆春半島。根據各國預測路徑顯示，，不過因為有東北季風以及碰觸菲律賓陸地緣故，氣象專家林得恩表示，，7級暴風圈半徑則仍維持在120至150公里之間，是個結構緊實、環流範圍不大的小鋼炮型颱風。林得恩表示，由於天兔先北抬、再往東北方向遠離的這條路徑，林得恩說，依照這個預測路徑，，走得相當乾脆。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，這次天兔不同於上個月兩個大颱風，，無論如何，週末有安排活動的話，千萬要持續留意颱風動向！