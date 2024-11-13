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外媒報導，為了展現自我防衛決心並爭取未來美國川普新政府支持，台灣可能對美啟動大規模軍購，包括60架F-35隱形戰機、4架E-2D預警機、10艘退役軍艦與400枚愛國者飛彈的軍售案，總金額可能超過150億美金（約4,853億新台幣）。國防部長顧立雄今（13）日表示，符合作戰需求會向美方提出，與美方溝通。立院外交及國防委員會今日審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，顧立雄並於會前受訪。媒體詢問《金融時報》報導，明年川普政府上台，台灣擬向美國提出近5000億元大型軍購一事，顧立雄回應表示，台美之間有綿密的軍事交流合作機制，已經成為制度性安排，相關符合作戰需求都會在這些制度性軍事交流機制提出，現在著重在4個面向，不對稱戰力建構、強化作戰韌性、提升後備戰力、有效應對灰色作戰應處，符合這4個面向需求會向美方溝通。媒體詢問今日來立院會希望推動哪些武器採購計畫？顧立雄表示，從作戰實需、財政預度的考量，著重前述的4大面向，凡是符合這4大面向會跟美方溝通，未來川普政府也是利用現有機制持續跟美方溝通，提出我方認為應該籌獲的武器裝備，籌獲管道很多元，有自製、軍購、商購，這些都會去討論，特定武器裝備依據台美之間默契，在美方公開知會國會之前不宜在此討論。