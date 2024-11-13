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美國「富比世」（Forbes）雜誌披露，根據前美國國防部官員、雷神公司前台灣經理胡振東（Tony Hu）表示，台灣已捐出除役的MIM-23鷹式飛彈系統援助烏克蘭，悄悄成為烏克蘭空軍的支持者之一。對此，國防部長顧立雄今日表示，汰除的美製裝備美方若有要求移轉，會依相關規定作為，交付給美國之後給它們自己處理。根據富比世雜誌，胡振東近日在YouTube頻道RJWaRoom發表的評論，似乎證實了2023年7月的報導，即美國可能居中牽線，促成了一起台烏防空的鷹式飛彈交易。立院外交及國防委員會今日審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，顧立雄並於會前受訪。媒體詢問，國軍除役鷹式飛彈是否經由美方軍售烏克蘭？顧立雄回應表示，鷹式飛彈根據整體考量已無戰備需求，相關依照汰除作業處理，汰除的美製裝備美方若有要求移轉回去，會依相關規定作為，交付給美國之後再由美方自己回去處理。MIM-23鷹式飛彈由美國雷神公司在1950年代中期所研發、量產，其名稱「鷹式」（HAWK）為「全程歸向殺手」（Homing All the Way Killer）的縮寫，是一款半自動雷達導引的中程地對空飛彈，有效射程約40公里，主要任務負責中低空的防禦。美方在1960年首度軍援台灣鷹式飛彈，與專司高空防禦的「勝利女神」（NIKE）飛彈系統是我國第一代防空武器的主力。2018年將服役已久的鷹式飛彈以突擊排方式前推至綠島部署，但由於鷹式飛彈生產線早已關閉，零配件取得不易，在歷年來實彈演習時多次發生脫鎖、自毀引爆意外，由於已無研改與延壽可行性，因此空軍決定以天弓三型飛彈取代，在2023年底全數汰除。