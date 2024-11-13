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前NBA明星中鋒DeMarcus Cousins，近期受邀擔任FanDuel TV籃球節目「Run It Back」嘉賓，在連線訪談時，Cousins認為當今NBA應該設立兩分鐘的「對打時間」他認為讓球員有幾分鐘的時間可以發洩情緒，再回到場上對於比賽有幫助，也能讓NBA的比賽更具娛樂性，進而提升收視率。Cousins所提出的「對打時間」並非球員1對1鬥牛，而是類似美國職業冰球聯盟NHL的「短暫鬥毆」在NHL的規定中，允許球員在場上打架，打架後會被判離場5分鐘，因此也被稱為Five For Fighting，合法打架也成為NHL的另一大看點。在節目中Cousins表示如果自己可以決定NBA的規則，他不介意在比賽中設立兩分鐘的對打時間，「這能讓球員們有幾分鐘發洩情緒，然後再回到比賽中，我認為這具有娛樂性，對體育運動有好處，只有強者才能生存，我絕對認為這會提高收視率。」隨後主持人問Cousins，在NBA時有沒有遇過你不想跟他打架的教練，Cousins笑說是金塊總教練Michael Malone，「當然有，可能是我遇過小隻的教練，他就是Michael Malone，他很擅長跟其他教練吵架，事實上他是一位鬥士。」