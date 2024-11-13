我是廣告 請繼續往下閱讀

▲天兔颱風路徑重點，將落在明後天，太平洋高壓是否持續強勢，會決定其北轉的位置及角度。（圖／賈新興提供）

▲受天兔颱風影響，週五、週六「花東、屏東、南部山區」的降雨非常明顯。（圖／賈新興提供）

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）路徑對台灣持續有威脅，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，以目前情況，，風雨主要在週五、週六（11/15、11/16）侵襲「花東、屏東、南部山區」。賈新興表示，天兔颱風受太平洋高壓增強西伸影響，路徑有再略偏西的趨勢，明天至週五因為北側太平洋高壓減弱，路徑則有偏北轉東北的趨勢，賈新興說明，天兔颱風發布陸警後，；目前的觀察重點將是明後天，太平洋高壓是否持續強勢，如果有明顯減弱，，但若減弱較慢、較小，風雨影響部分，賈新興提及，天兔颱風週五、週六最靠近台灣，」，週日颱風遠離過後，東北季風將接手，宜蘭又要留意全天較大的雨勢。