天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）路徑對台灣持續有威脅，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，以目前情況，天兔颱風發布「海陸颱風警報」的機率偏高，且可能明（14）日就會接續發布，風雨主要在週五、週六（11/15、11/16）侵襲「花東、屏東、南部山區」。
賈新興表示，天兔颱風受太平洋高壓增強西伸影響，路徑有再略偏西的趨勢，明天至週五因為北側太平洋高壓減弱，路徑則有偏北轉東北的趨勢，依目前預報資料顯示，天兔颱風於明天清晨4時發布海警，並於明天晚上8時發布陸警。
賈新興說明，天兔颱風發布陸警後，預估週五下午「暴風圈接觸陸地」，週六下午「脫離陸地」，週日清晨「脫離台灣海域」；目前的觀察重點將是明後天，太平洋高壓是否持續強勢，如果有明顯減弱，天兔颱風會提早北轉，降低對台灣威脅，但若減弱較慢、較小，天兔颱風較晚北轉，就會更靠近台灣。
風雨影響部分，賈新興提及，天兔颱風週五、週六最靠近台灣，屆時主要降雨會落在「花東、屏東、南部山區」，週日颱風遠離過後，東北季風將接手，宜蘭又要留意全天較大的雨勢。
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賈新興說明，天兔颱風發布陸警後，預估週五下午「暴風圈接觸陸地」，週六下午「脫離陸地」，週日清晨「脫離台灣海域」；目前的觀察重點將是明後天，太平洋高壓是否持續強勢，如果有明顯減弱，天兔颱風會提早北轉，降低對台灣威脅，但若減弱較慢、較小，天兔颱風較晚北轉，就會更靠近台灣。
風雨影響部分，賈新興提及，天兔颱風週五、週六最靠近台灣，屆時主要降雨會落在「花東、屏東、南部山區」，週日颱風遠離過後，東北季風將接手，宜蘭又要留意全天較大的雨勢。