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美國職籃（NBA）達拉斯獨行俠今（13）日客場出戰金州勇士，迎接本季第一場NBA盃賽事，這也是Klay Thompson離開勇士後，首次回到勇士主場出戰，當Thompson抵達球場時，在球員通道有將近400名勇士員工頭戴船長帽，夾道歡迎這位曾經的「灣區英雄」回家，場面十分感人。勇士將在今日賽前舉辦「向Captain Klay致敬」的活動，到場的球迷都將獲得一頂船長帽，其背後原因是當勇士主場搬遷至舊金山後，Thompson都會開著他的釣魚船，通勤前往大通中心，因此獲得「船長」的封號。Thompson今身穿西裝抵達大通中心，在勇士員工的熱烈歡呼下走進休息室，一路上他也不斷向勇士員工致意，感謝他們過去的照顧，但本次重返大通中心，Thompson並沒有選擇開船前往，而是跟球隊一同行動。獨行俠對上勇士的NBA盃賽事，將在今日上午11點進行，獨行俠上季被分在西區B組，最終拿下2勝2敗小組排名第3，而勇士則是被分在西區C組，和獨行俠同樣拿下2勝2敗同樣也是小組第3，兩隊最終都未能晉級4強。