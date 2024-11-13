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▲Yuma用一張白照片搭配道歉文，內容被粉絲認為避重就輕。（圖／Yuma IG）

▲Ryu（左）和老婆Yuma（右）爆發雙劈事件，當事人已開始各自道歉，但網友似乎不買單Yuma的道歉聲明。（圖／Ryuuu TV / 學日文看日本 YouTube）

知名YouTuber大馬老公Ryu與日籍妻子Yuma近期捲入婚姻危機，原先外界傳聞Ryu率先出軌一位中國籍女畫家，隨著消息不斷反轉，Yuma被揭發出先與日本YouTuber「Tommy」發展婚外情，形成錯綜複雜的四角戀。由於女畫家率先公開此事，網友熱烈討論其「自殺式揭露」的舉動，更有人讚其行為是此事件的「關鍵一手」。Yuma在道歉文中表示：「本來認為不需要公開所有細節」，並提到「若今年最後的工作結束前，Ryu的心無法回來，我將退出RyuuuTV」，但因字裡行間未見誠意，被許多網友批評「避重就輕」。Yuma提到的「所有的事已公開」，但其實整件事情是女畫家爆料後，Yuma才被迫說明此事，不少人認為她的發言更像自我辯解，而非真誠道歉。回顧此次百萬YTR跨國雙劈事件，中國女畫家率先揭發Yuma出軌的行為引發網友熱議。許多人認為，畫家此舉是在避免Ryu與Yuma和好，因此選擇揭發Yuma的婚外情，有網友指出：「畫家怕Ryu回心轉意，所以提前引爆炸彈」，讚其「心機深、操作聰明」。隨著事件進展，畫家的角色被許多網友視為這次事件的關鍵人物，稱她揭露了內幕。這起事件竟也意外引發大量網友聲援女畫家，許多人留言：「如果沒有畫家的揭發，還有多少人會無腦指責Ryu」、「畫家無疑讓事情真相公開，值得肯定」。還有網友表示，畫家是「打假部隊」，感謝她的爆料行為。由於畫家一開始遭到輿論指責，後來證實其舉動堪稱「關鍵一手」，許多粉絲感到意外，也讓她的行為引發不同層面的思考。然而，畫家的行為仍被網友認為：「為什麼連道歉文給我的感覺都很自私？」、「放過Ryu吧，你配不上他給你的愛」。