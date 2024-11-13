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▲天兔颱風的路徑還是有不確定性，雖然逐漸北轉的機會大，但還是有些模式預估會往南海前進。（圖／中央氣象署）

▲天兔颱風週五至週六最接近台灣時，包括花蓮、台東、恆春半島將會有明顯較大雨勢；週六基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也會有局部大雨。（圖／中央氣象署）

將對台灣造成威脅的天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）今（13）日上午增強為「中度颱風」，中央氣象署技正林秉煜指出，以目前預測路徑來看，最快今天深夜到明（14）日清晨，就有機會發布「海上颱風警報」，明天下半天則有可能發布「陸上颱風警報」，天兔颱風週五、週六（11/15、11/16）最接近台灣。中度颱風天兔，今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1200公里的海面，以每小時28公里的速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒33公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於13級風，七級風平均暴風半徑120公里。林秉煜說明，目前天兔颱風所處環境還不錯，未來強度會持續增強、暴風圈擴大。颱風路徑上，天兔今天繼續朝菲律賓呂宋島前進，明天進入巴士海峽，下半天開始有轉向趨勢，週五至週日（11/17）會通過台灣南方海面，並沿著台灣東部海域北上機率較高。林秉煜強調，天兔颱風的路徑還是有不確定性，雖然逐漸北轉的機會大，但還是有些模式預估會往南海前進，明後天仍要繼續觀察太平洋高壓勢力強弱，將決定天兔颱風「是否北轉、北轉角度、北轉位置。」風雨影響部分，預估天兔颱風週五至週六最接近台灣時，包括花蓮、台東、恆春半島將會有明顯較大雨勢；週六隨著颱風北上，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區也會有局部大雨，實際狀況氣象署將持續觀察。