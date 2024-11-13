我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏克立（右二）公開參與溫哥華亞裔電影節活動。（圖／夏克立 IG）

▲夏克立（右）和高以翔的哥哥高宇橋（左）一起合照。（圖／夏克立 IG）

藝人夏克立與黃嘉千的離婚官司歷經2年爭議，於今年8月正式落幕，結束16年的婚姻。離婚後的夏克立選擇返回加拿大，積極展開新生活，除了參與各種活動外，更計劃推出私人導遊服務，為訪加旅客深度介紹家鄉。近期他更亮相溫哥華亞裔電影節（VAFF），並與已故藝人高以翔的哥哥高宇橋合影，引發熱烈討論。夏克立在社群平台上分享了自己參加溫哥華亞裔電影節的照片，他開心地表示：「溫哥華亞裔電影節正式開始了！這是一場支持和慶祝亞裔電影製作的慶典」，並鼓勵更多人參與此活動。從照片中可以看出夏克立氣色良好，充滿活力的笑容表現出他重拾正向生活的決心。對於與黃嘉千長達16年的婚姻結束後的新生活，他坦言正逐步適應，並希望透過工作來走出過去的陰影。夏克立離婚後積極拓展事業，開始推廣私人導遊計劃，帶領遊客探索加拿大的美麗風光。他希望通過這種方式，與旅客分享自己家鄉的文化與特色，並藉此讓自己回歸自然。他表示，目前正參與一些會議並分享自己的心路歷程，藉由和他人的互動逐漸走出婚變的陰霾。夏克立近來在照片中展現開朗笑容，似乎已逐漸從婚姻破裂的陰影中走出。他透過社群平台與粉絲分享生活點滴，並投入更多精力在工作上，藉此轉移注意力，努力實現個人的生活目標。粉絲們也紛紛留言祝福他，希望他未來能擁有更美好的生活。