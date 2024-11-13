九層塔是三杯料理的靈魂，但居家料理時九層塔用量有限，常常買一包回家，還沒用完就變黑了。《NOWnews今日新聞》整理九層塔挑選、保存妙招，提醒別把九層塔直接放冰箱，可透過生鮮冷藏、冷凍乾燥、油漬法及製作冰磚等方式保存，最長可放3個月都不變黑。
🟡九層塔該怎麼挑？挑有花的、梗越易折斷越新鮮
如果到傳統市場買九層塔，通常都是抓一大把直接裝袋，建議裝袋前可檢查一下，若是九層塔葉片枯黃或破損的太多，可能代表品質不夠好。盡量挑選有花的，不要只是撿選葉子而已，注意菜梗越容易折斷，則代表越新鮮。
🟡九層塔微濕保鮮盒保存：可保存1周翠綠
網友先前在臉書社團「廚藝公社」討論九層塔保存方式，內行分享，可以將九層塔整個清洗後，要保留梗的部分，放進保鮮盒並放一些清水，再放進冰箱，至少可以保存超過一周，九層塔依舊翠綠。
內行網友指出，上述九層塔微濕保鮮盒保存法，也能讓買回來軟趴趴的九層塔回春變鮮嫩，笑說：「天天都讓我吃到九層塔蛋餅！」但記得偶爾把保鮮盒拿起來搖一下，讓九層塔梗沾到水。
🟡九層塔冷凍乾燥保存：可保存1至3個月
想把九層塔再保存得久一點，可運用冷凍乾燥法，洗乾淨的九層塔瀝去水分並拔下葉片，熱平底鍋、不放油，乾炒九層塔至軟化就可起鍋，將其裝進保鮮盒，冷卻後冰冷凍保存，料理前再取出解凍。可以保存1至3個月。
🟡九層塔油漬保存法：可保存至少1個月
取一乾淨的玻璃罐，加入1至2茶匙鹽巴，放入洗乾淨並擦乾的九層塔葉片，再倒入蓋過九層塔的橄欖油，上蓋後稍微搖晃罐子，讓葉片均勻沾上橄欖油。把玻璃罐放入冰箱冷藏，料理時隨時可取用。記得九層塔葉片一定都要裹上橄欖油。
🟡九層塔冰磚保存：可保存至少3個月
想把九層塔保存得更久，可以把洗乾淨的九層塔葉片擦乾後切成細絲，將九層塔絲放入製冰盒並倒入橄欖油冰冷凍，製成九層塔冰磚。
農糧署也曾分享加料版九層塔冰磚製作方法，把蒜頭、花生加點油先打成泥，再加油、鹽、起司粉、九層塔，放入調理機攪打，製成青醬，再放入製冰盒冷凍即可。可保存至少3個月。
資料來源：農糧署鮮享農YA臉書
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如果到傳統市場買九層塔，通常都是抓一大把直接裝袋，建議裝袋前可檢查一下，若是九層塔葉片枯黃或破損的太多，可能代表品質不夠好。盡量挑選有花的，不要只是撿選葉子而已，注意菜梗越容易折斷，則代表越新鮮。
🟡九層塔微濕保鮮盒保存：可保存1周翠綠
網友先前在臉書社團「廚藝公社」討論九層塔保存方式，內行分享，可以將九層塔整個清洗後，要保留梗的部分，放進保鮮盒並放一些清水，再放進冰箱，至少可以保存超過一周，九層塔依舊翠綠。
內行網友指出，上述九層塔微濕保鮮盒保存法，也能讓買回來軟趴趴的九層塔回春變鮮嫩，笑說：「天天都讓我吃到九層塔蛋餅！」但記得偶爾把保鮮盒拿起來搖一下，讓九層塔梗沾到水。
🟡九層塔冷凍乾燥保存：可保存1至3個月
想把九層塔再保存得久一點，可運用冷凍乾燥法，洗乾淨的九層塔瀝去水分並拔下葉片，熱平底鍋、不放油，乾炒九層塔至軟化就可起鍋，將其裝進保鮮盒，冷卻後冰冷凍保存，料理前再取出解凍。可以保存1至3個月。
🟡九層塔油漬保存法：可保存至少1個月
取一乾淨的玻璃罐，加入1至2茶匙鹽巴，放入洗乾淨並擦乾的九層塔葉片，再倒入蓋過九層塔的橄欖油，上蓋後稍微搖晃罐子，讓葉片均勻沾上橄欖油。把玻璃罐放入冰箱冷藏，料理時隨時可取用。記得九層塔葉片一定都要裹上橄欖油。
🟡九層塔冰磚保存：可保存至少3個月
想把九層塔保存得更久，可以把洗乾淨的九層塔葉片擦乾後切成細絲，將九層塔絲放入製冰盒並倒入橄欖油冰冷凍，製成九層塔冰磚。
農糧署也曾分享加料版九層塔冰磚製作方法，把蒜頭、花生加點油先打成泥，再加油、鹽、起司粉、九層塔，放入調理機攪打，製成青醬，再放入製冰盒冷凍即可。可保存至少3個月。
資料來源：農糧署鮮享農YA臉書