百萬YouTube頻道「Ryuuu TV / 學日文看日本」由夫妻檔Yuma、Ryu組成，日本籍的太太Yuma近日承認劈腿，更二度公開道歉，表示她一開始本想要直接退出頻道，但被馬來西亞籍的老公Ryu制止了。Yuma認為這次的事件反倒讓夫妻二人多了更多溝通機會，「感覺我們的關係也因為這樣更緊密了」；不過Yuma的說法粉絲並不買帳，甚至有人怒批她是「被寵壞的小公主」，留言心疼Ryu一直以來都辛苦了。
Yuma認外遇竟喊：我們的關係更緊密了
Yuma在11日二度發表道歉聲明，承認外遇兩人的共同好友Tommy，她說事發後她很自責，想直接退出YouTube頻道，是Ryu阻止了她。Ryu安慰Yuma：「不需要退出，能出現時出現就好」，Yuma說兩人針對這件事談了很多次，「時間慢慢治癒了我們，確實我做錯了，但感覺我們的關係也因為這樣更緊密了。」
Yuma也向頻道粉絲道歉，「我做了這樣的事，讓大家失望，真的很抱歉。大家對我有著善良好老婆的形象，但我卻不是善良好老婆，自己出軌，給Ryu和我們十年的關係造成了深深的傷害，也辜負了大家的信任。真的對不起。」她表示本來不想把這些事說出來，但事情變成這樣或許是她該接受的懲罰。
Yuma道歉粉絲炸鍋 怒批公主病心疼Ryu
目前大部分粉絲看了這段道歉聲明都不買單，留言區持續發酵，痛批Yuma：「為什麼連道歉文給我的感覺都很自私」、「我真的要給畫家100分，要不是她挺身而出，你跟偷米（Tommy）偷來暗去的骯髒事，不知要繼續傷害Ryu多久，繼續欺騙支持你們的觀眾多久，真夭壽喔你們」。
還有粉絲看了這篇文，反而更心疼Ryu：「我覺得Yuma真是被寵壞了，看完這篇回應真的很強烈覺得Yuma不知道自己錯」、「Ryu到底為什麼要承受你的變心，他做了什麼要承受這些嗎」、「我是ryu和yuma的粉絲，這篇文章你連一句跟ryu的道歉都沒有，真的很公主病，都在找出軌的理由說自己軟弱，雙方都有錯」。
這次的事情，讓我們的關係人還有一直以來支持我們的大家很困擾，擔心，真的很抱歉。
我知道已經有很多情報被公開了，也有不少人因此離開我。
我也看到了大家的反應。
不過在這裡也請讓我最後一次對這件事說些話。
即使在這樣的情況下，還是有說想要支持我的人。我想真誠地向大家說話。
在上一次的我的發文裡，我說過等到能說的時候一定會和Ryu一起向大家解釋。
那是因為還有一些工作在進行中，我們不應該因為個人的事情讓其他人困擾。
我們本來打算工作全部完成後，我們會根據當時的狀況來決定要說什麼。
連我們自己都不知道以後我們會怎麼樣
但我自己有決定的是
如果在今年最後的工作結束之前Ryu的心沒有回來的話，我就會跟大家說在今年結束時我退出RyuuuTV
雖然到時候我不知道該怎麼向觀眾們說明，但我知道我們總得在某個時候做出一個了結。
本來關於這件事，我認為不需要把所有發生的事情都說出來。
這並不是因為我想隱瞞自己所犯的錯誤，而是因為這是我和Ryu夫妻之間的問題。
但是既然所有的事情都已經公開了，在這樣的情況下我也是想要好好跟大家說是我先深深傷害了Ryu
我做了不應該做的事。這一年的時間我都感到罪惡感。
同時，我也感到自己背叛了支持我們的溫柔的觀眾。
在我深深自責的時候，我也考慮過馬上退出RyuuuTV，停止所有公開的活動。
當我把這個想法告訴Ryu時，他卻說「不需要退出，能出現時出現就好」
我們談過很多次，時間慢慢治癒了我們
確實我做錯了，但感覺我們的關係也因為這樣更緊密了。
我上次在Instagram發文的原因是
那天RyuuuTV的影片留言裡還有最近收到的訊息裡，對我們的沉默感到疑惑的人越來越多，我自己判斷應該跟大家說明一下現階段能說的事情。（文章的內容我有先讓Ryu確認，只是他當時沒有注意到我馬上發布了。）
.
我看到了很多意見。
我是個軟弱的人。
既然是我先犯錯，那不管之後發生什麼都必須承受。
有時候我能夠堅強。
最近的影片中，我一直一個人去很多地方或是積極地過著一人的時間，看到這樣的我很多觀眾說喜歡現在的我
但我也有軟弱的時候。
有時候無法忍受這個孤單，這種感覺也會不自覺地透露在我的Instagram或YouTube內容中。
即使看起來我在鼓勵自己努力增強一個人活下去的力量
但在背後，弱小的自己痛苦地叫喊
讓我忍不住在網路上透露出來
觀眾的大家也許看到我這樣看起來很寂寞的樣子，開始覺得雖然不知道發生了什麼但想要鼓勵Yuma一下
這些留言也溫暖了我
過去這半年，我一直處在這樣的狀態，然後發生了這次的幾個發文
在大家不知道是我先犯錯的情況下事情變成這樣，一開始很多觀眾站在我這邊。
我在上次的Instagram發文後，發布了三個限時動態
前兩個只是對我那一天發文的補充說明
第三個可能是因為我內心的軟弱，所以才發佈了
我看到他們的貼文後感到生氣，傷心，我也從心覺得請把事情說明一下，無法壓抑情緒的狀態就去寫「我也是跟大家一樣的心情」這句話。
結果似乎讓更多人對Ryu產生了負面印象。
我看到很多意見是說 這半年的我的態度讓大家的印象操控，我是在邊這麼做邊隱瞞自己的過錯。
被大家那麼說也是理所當然的
雖然我從來沒想過要操控印象隱瞞自己的錯
但我透露了孤單寂寞的情緒，結果讓大家覺得「Yuma很可憐」的印象
一直相信並溫暖支持我的大家
知道真相後應該感到驚訝、傷害、憤怒和難過。
我做了這樣的事，讓大家失望，真的很抱歉。
大家對我有著善良好老婆的形象，但我卻不是善良好老婆
自己出軌，給Ryu和我們十年的關係造成了深深的傷害
也辜負了大家的信任。真的對不起。
本來關於這件事不需要把所有發生的事情都說出來的，但事情變成這樣
這或許是原本我應該接受的懲罰
我想傳達給大家的就這些。
我也知道批評的聲音會繼續，因為我做了該被批評的事。離開的人會離開 。應該是那樣的。
只是
當一切都被公開後，還願意給我溫暖訊息的那些人
為了讓你們收到我的心意，我寫了這篇文章。
謝謝。真的謝謝你們。
對不起有關這件事一直讓大家讀這麼長很複雜的東西。謝謝看到最後。
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Yuma在11日二度發表道歉聲明，承認外遇兩人的共同好友Tommy，她說事發後她很自責，想直接退出YouTube頻道，是Ryu阻止了她。Ryu安慰Yuma：「不需要退出，能出現時出現就好」，Yuma說兩人針對這件事談了很多次，「時間慢慢治癒了我們，確實我做錯了，但感覺我們的關係也因為這樣更緊密了。」
Yuma也向頻道粉絲道歉，「我做了這樣的事，讓大家失望，真的很抱歉。大家對我有著善良好老婆的形象，但我卻不是善良好老婆，自己出軌，給Ryu和我們十年的關係造成了深深的傷害，也辜負了大家的信任。真的對不起。」她表示本來不想把這些事說出來，但事情變成這樣或許是她該接受的懲罰。
Yuma道歉粉絲炸鍋 怒批公主病心疼Ryu
目前大部分粉絲看了這段道歉聲明都不買單，留言區持續發酵，痛批Yuma：「為什麼連道歉文給我的感覺都很自私」、「我真的要給畫家100分，要不是她挺身而出，你跟偷米（Tommy）偷來暗去的骯髒事，不知要繼續傷害Ryu多久，繼續欺騙支持你們的觀眾多久，真夭壽喔你們」。
還有粉絲看了這篇文，反而更心疼Ryu：「我覺得Yuma真是被寵壞了，看完這篇回應真的很強烈覺得Yuma不知道自己錯」、「Ryu到底為什麼要承受你的變心，他做了什麼要承受這些嗎」、「我是ryu和yuma的粉絲，這篇文章你連一句跟ryu的道歉都沒有，真的很公主病，都在找出軌的理由說自己軟弱，雙方都有錯」。
這次的事情，讓我們的關係人還有一直以來支持我們的大家很困擾，擔心，真的很抱歉。
我知道已經有很多情報被公開了，也有不少人因此離開我。
我也看到了大家的反應。
不過在這裡也請讓我最後一次對這件事說些話。
即使在這樣的情況下，還是有說想要支持我的人。我想真誠地向大家說話。
在上一次的我的發文裡，我說過等到能說的時候一定會和Ryu一起向大家解釋。
那是因為還有一些工作在進行中，我們不應該因為個人的事情讓其他人困擾。
我們本來打算工作全部完成後，我們會根據當時的狀況來決定要說什麼。
連我們自己都不知道以後我們會怎麼樣
但我自己有決定的是
如果在今年最後的工作結束之前Ryu的心沒有回來的話，我就會跟大家說在今年結束時我退出RyuuuTV
雖然到時候我不知道該怎麼向觀眾們說明，但我知道我們總得在某個時候做出一個了結。
本來關於這件事，我認為不需要把所有發生的事情都說出來。
這並不是因為我想隱瞞自己所犯的錯誤，而是因為這是我和Ryu夫妻之間的問題。
但是既然所有的事情都已經公開了，在這樣的情況下我也是想要好好跟大家說是我先深深傷害了Ryu
我做了不應該做的事。這一年的時間我都感到罪惡感。
同時，我也感到自己背叛了支持我們的溫柔的觀眾。
在我深深自責的時候，我也考慮過馬上退出RyuuuTV，停止所有公開的活動。
當我把這個想法告訴Ryu時，他卻說「不需要退出，能出現時出現就好」
我們談過很多次，時間慢慢治癒了我們
確實我做錯了，但感覺我們的關係也因為這樣更緊密了。
我上次在Instagram發文的原因是
那天RyuuuTV的影片留言裡還有最近收到的訊息裡，對我們的沉默感到疑惑的人越來越多，我自己判斷應該跟大家說明一下現階段能說的事情。（文章的內容我有先讓Ryu確認，只是他當時沒有注意到我馬上發布了。）
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我看到了很多意見。
我是個軟弱的人。
既然是我先犯錯，那不管之後發生什麼都必須承受。
有時候我能夠堅強。
最近的影片中，我一直一個人去很多地方或是積極地過著一人的時間，看到這樣的我很多觀眾說喜歡現在的我
但我也有軟弱的時候。
有時候無法忍受這個孤單，這種感覺也會不自覺地透露在我的Instagram或YouTube內容中。
即使看起來我在鼓勵自己努力增強一個人活下去的力量
但在背後，弱小的自己痛苦地叫喊
讓我忍不住在網路上透露出來
觀眾的大家也許看到我這樣看起來很寂寞的樣子，開始覺得雖然不知道發生了什麼但想要鼓勵Yuma一下
這些留言也溫暖了我
過去這半年，我一直處在這樣的狀態，然後發生了這次的幾個發文
在大家不知道是我先犯錯的情況下事情變成這樣，一開始很多觀眾站在我這邊。
我在上次的Instagram發文後，發布了三個限時動態
前兩個只是對我那一天發文的補充說明
第三個可能是因為我內心的軟弱，所以才發佈了
我看到他們的貼文後感到生氣，傷心，我也從心覺得請把事情說明一下，無法壓抑情緒的狀態就去寫「我也是跟大家一樣的心情」這句話。
結果似乎讓更多人對Ryu產生了負面印象。
我看到很多意見是說 這半年的我的態度讓大家的印象操控，我是在邊這麼做邊隱瞞自己的過錯。
被大家那麼說也是理所當然的
雖然我從來沒想過要操控印象隱瞞自己的錯
但我透露了孤單寂寞的情緒，結果讓大家覺得「Yuma很可憐」的印象
一直相信並溫暖支持我的大家
知道真相後應該感到驚訝、傷害、憤怒和難過。
我做了這樣的事，讓大家失望，真的很抱歉。
大家對我有著善良好老婆的形象，但我卻不是善良好老婆
自己出軌，給Ryu和我們十年的關係造成了深深的傷害
也辜負了大家的信任。真的對不起。
本來關於這件事不需要把所有發生的事情都說出來的，但事情變成這樣
這或許是原本我應該接受的懲罰
我想傳達給大家的就這些。
我也知道批評的聲音會繼續，因為我做了該被批評的事。離開的人會離開 。應該是那樣的。
只是
當一切都被公開後，還願意給我溫暖訊息的那些人
為了讓你們收到我的心意，我寫了這篇文章。
謝謝。真的謝謝你們。
對不起有關這件事一直讓大家讀這麼長很複雜的東西。謝謝看到最後。