我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Yuma（右）承認出軌Tommy（後），和Ryu（左前）婚姻面臨極大考驗。（圖／Yuma IG）

▲Ryu（左）和Yuma（右）在一起超過10年時間，如今卻因雙雙爆出劈腿，引發討論。（圖／Ryuuu TV / 學日文看日本 YouTube）

百萬YouTube頻道「Ryuuu TV / 學日文看日本」由夫妻檔Yuma、Ryu組成，日本籍的太太Yuma近日承認劈腿，更二度公開道歉，表示她一開始本想要直接退出頻道，但被馬來西亞籍的老公Ryu制止了。Yuma認為這次的事件反倒讓夫妻二人多了更多溝通機會，「感覺我們的關係也因為這樣更緊密了」；不過Yuma的說法粉絲並不買帳，甚至有人怒批她是「被寵壞的小公主」，留言心疼Ryu一直以來都辛苦了。Yuma在11日二度發表道歉聲明，承認外遇兩人的共同好友Tommy，她說事發後她很自責，想直接退出YouTube頻道，是Ryu阻止了她。Ryu安慰Yuma：「不需要退出，能出現時出現就好」，Yuma說兩人針對這件事談了很多次，「時間慢慢治癒了我們，確實我做錯了，但感覺我們的關係也因為這樣更緊密了。」Yuma也向頻道粉絲道歉，「我做了這樣的事，讓大家失望，真的很抱歉。大家對我有著善良好老婆的形象，但我卻不是善良好老婆，自己出軌，給Ryu和我們十年的關係造成了深深的傷害，也辜負了大家的信任。真的對不起。」她表示本來不想把這些事說出來，但事情變成這樣或許是她該接受的懲罰。目前大部分粉絲看了這段道歉聲明都不買單，留言區持續發酵，痛批Yuma：「為什麼連道歉文給我的感覺都很自私」、「我真的要給畫家100分，要不是她挺身而出，你跟偷米（Tommy）偷來暗去的骯髒事，不知要繼續傷害Ryu多久，繼續欺騙支持你們的觀眾多久，真夭壽喔你們」。還有粉絲看了這篇文，反而更心疼Ryu：「我覺得Yuma真是被寵壞了，看完這篇回應真的很強烈覺得Yuma不知道自己錯」、「Ryu到底為什麼要承受你的變心，他做了什麼要承受這些嗎」、「我是ryu和yuma的粉絲，這篇文章你連一句跟ryu的道歉都沒有，真的很公主病，都在找出軌的理由說自己軟弱，雙方都有錯」。