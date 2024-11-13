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▲2013年9月的天兔颱風，路徑從台灣南部通過，導致東南部降下驚人雨勢。（圖／中央氣象署

▲2013年9月的天兔颱風，以強颱之姿侵襲台灣，導致東南部降下豪雨，造成多地淹水。（圖／中央氣象署）

▲天兔颱風路徑預計會在明日下半天開始北轉，週五、週六最靠近台灣，週六下半天遠離台灣。（圖／中央氣象署）

▲天兔颱風的路徑和本身所處環境，與2003年的米勒颱風類似。（圖／中央氣象署）

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）即將在週五、週六（11/15、11/16）對台灣天氣造成影響，，雖然沒有直接登陸，但也導致東南部降下豪雨，造成多地淹水，農業損失達新台幣1.9億。天兔颱風的英文名和日本人氣動漫吉伊卡哇中的「烏薩奇」相同，雖然擁有可愛的名字，但實質卻是不好惹的狠角色，2013年9月中，天兔颱風在菲律賓東方海面生成，隨後向西北西朝台灣東南部前進，並在9月20日轉為強颱，9月21日、9月22日重創台灣。針對2013年天兔颱風，氣象署前後發布22次颱風警報，台灣東南部在2天內降下豪雨，尤其恆春颱風期間，累積雨量達395.5毫米，造成部分地區淹水、道路坍方交通中斷。農損約新台幣1.9億元。回到今年的天兔颱風，中央氣象署技正林秉煜指出，，天兔颱風週五、週六最接近台灣。不僅路徑相同，也都是11月的颱風，，目前依照歐洲ECMWF做出來的降雨累積也大致相同。2003年米勒颱風，實際路徑是生成後往西北方向移動，通過呂宋島進入巴士海峽後，以北北西轉北北東方向，通過台灣東南部近海，朝琉球方向前進；當時恆春半島及東部有局部性豪雨發生，造成部分公路坍方，農業損失約4000萬，有1人死亡、3人失蹤。