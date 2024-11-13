天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）即將在週五、週六（11/15、11/16）對台灣天氣造成影響，據中央氣象署資料，天兔颱風在歷史上曾生成過5次，其中在2013年更是以強颱之姿侵襲台灣，雖然沒有直接登陸，但也導致東南部降下豪雨，造成多地淹水，農業損失達新台幣1.9億。
天兔颱風的英文名和日本人氣動漫吉伊卡哇中的「烏薩奇」相同，雖然擁有可愛的名字，但實質卻是不好惹的狠角色，2013年9月中，天兔颱風在菲律賓東方海面生成，隨後向西北西朝台灣東南部前進，並在9月20日轉為強颱，9月21日、9月22日重創台灣。
針對2013年天兔颱風，氣象署前後發布22次颱風警報，台灣東南部在2天內降下豪雨，尤其恆春颱風期間，累積雨量達395.5毫米，造成部分地區淹水、道路坍方交通中斷。農損約新台幣1.9億元。
回到今年的天兔颱風，中央氣象署技正林秉煜指出，天兔颱風今（13）日上午增強為「中度颱風」，以目前預測路徑來看，最快今天深夜到明（14）日清晨，就有機會發布「海上颱風警報」，明天下半天則有可能發布「陸上颱風警報」，天兔颱風週五、週六最接近台灣。
此外，今年的天兔颱風路徑和狀況，和2003年的「米勒颱風」類似，不僅路徑相同，也都是11月的颱風，當年米勒颱風的降雨集中在東南部，目前依照歐洲ECMWF做出來的降雨累積也大致相同。
2003年米勒颱風，實際路徑是生成後往西北方向移動，通過呂宋島進入巴士海峽後，以北北西轉北北東方向，通過台灣東南部近海，朝琉球方向前進；當時恆春半島及東部有局部性豪雨發生，造成部分公路坍方，農業損失約4000萬，有1人死亡、3人失蹤。
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針對2013年天兔颱風，氣象署前後發布22次颱風警報，台灣東南部在2天內降下豪雨，尤其恆春颱風期間，累積雨量達395.5毫米，造成部分地區淹水、道路坍方交通中斷。農損約新台幣1.9億元。
回到今年的天兔颱風，中央氣象署技正林秉煜指出，天兔颱風今（13）日上午增強為「中度颱風」，以目前預測路徑來看，最快今天深夜到明（14）日清晨，就有機會發布「海上颱風警報」，明天下半天則有可能發布「陸上颱風警報」，天兔颱風週五、週六最接近台灣。
此外，今年的天兔颱風路徑和狀況，和2003年的「米勒颱風」類似，不僅路徑相同，也都是11月的颱風，當年米勒颱風的降雨集中在東南部，目前依照歐洲ECMWF做出來的降雨累積也大致相同。
2003年米勒颱風，實際路徑是生成後往西北方向移動，通過呂宋島進入巴士海峽後，以北北西轉北北東方向，通過台灣東南部近海，朝琉球方向前進；當時恆春半島及東部有局部性豪雨發生，造成部分公路坍方，農業損失約4000萬，有1人死亡、3人失蹤。