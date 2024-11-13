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空軍高層人士異動，國防部今(13)日表示，奉總統核定，總統府上將戰略顧問由空軍司令劉任遠上將調任；空軍上將司令由參謀本部副總長執行官鄭榮豐上將調任；參謀本部上將副總長執行官由空軍副司令黃志偉中將調任，同時晉任空軍二級上將。國防部表示，空軍副司令黃志偉係空軍官校76年班、美空戰院99年班，曾任空軍司令部參謀長、空軍作戰指揮部指揮官、空軍司令部副司令等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任參謀本部副總長執行官，俾藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。前述調任案，均以113年11月14日生效。國防部說明，國軍各項人事調任作業，均依「陸海空軍任職條例」等規定，綜合考量職務屬性、任務執行需求及人員經管歷練等因素，依程序完成評選與薦報，檢討最適任人選調任。國防部進一步指出，劉任遠獻身空軍迄今30餘載，始終傳承忠勇軍風，並以「勇於任事」的態度，戮力推動戰訓本務，於國防事務力求精進，為鞏固我空防安全做出卓著貢獻；基於整體人事考量適切調整後，由參謀本部副總長執行官鄭榮豐上將接任，俾在國家安全情勢複雜之際，繼續穩健推動空軍戰力成長，有效應處敵情威脅。