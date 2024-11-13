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▲「早安少女組」櫻井梨央（左起）石田亞佑美、岡村譽明日將擔任咖啡廳的一日店長。（圖／記者李欣容攝）

▲「早安少女組」櫻井梨央（左起）、石田亞佑美、岡村譽勁歌熱舞。（圖／圖 / COME ON JKSSP）

「早安少女組」櫻井梨央、石田亞佑美、岡村譽為了11月27日推出的專輯《Professionals-17th》來台宣傳，27歲的石田亞佑美即將在12月從團體中畢業，她也表示會在最後的活動中賣力表演，給粉絲留下完美回憶，而今（13）日在記者會上3人也分享了最想吃的台灣美食，特別的是，櫻井梨央竟然不敢吃珍珠，她也表示希望台灣道地的珍珠奶茶能讓她愛上珍珠。團體有13個人，但卻只有3個人來台灣，會不會感到寂寞？石田亞佑美說，「我們總共有13個，其他成員都說好好，大家都很羨慕，所以我們這次帶著整團的心情一起來台灣。」被問起昨天到現在做了哪些事？石田亞佑美表示已經先吃了台菜，岡村譽興奮說，「晚上還去逛夜市，最印象深刻是地瓜球和烤杏鮑菇。」櫻井梨央分享，「因為昨天午餐吃鳳梨蝦球，跟日本的料理很不一樣，印象深刻。」只是吃了這麼多美食，會不會被要求要量體重？岡村譽說，「」之前就來過台灣拍攝寫真集的石田亞佑美表示，這趟來台灣還想再吃一次麻辣鍋，「八月有為了個人寫真來台拍攝，有吃麻辣鍋，那是我人生中吃過最好吃的麻辣鍋，希望這次還有機會吃到。」岡村譽則最想吃小籠包，最特別的是，櫻井梨央不敢喝珍珠奶茶，但希望台灣的珍珠奶茶能讓她克服。3人明天也將擔任咖啡店的一日店長，由於年紀很小就加入公司，3人都沒打過工，被問到如果有機會打工，最想做什麼工作？平時喜歡下廚的石田亞佑美分享，「我想去餐廳當料理長，很想聽到客人說『料理太好吃了，請把主廚請出來』這句話。」岡村譽平時喜歡繪本，「一直很想去圖書館打工，感覺可以很安靜地度過打工時間。」櫻井梨央很喜歡和人交流，最想到主題樂園上班。