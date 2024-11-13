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全台第一家將高品質寢具體驗與自由工作空間結合的創新概念店「純粹眠。土城概念店」正式開幕！這家位於新北市土城區明德路二段209號、鄰近海山捷運站的全新店鋪，以「簡約時尚、森林溫馨」為主題設計，營造出一個能夠舒緩壓力、提升工作效率的空間。從2024年10月26日至11月30日，純粹眠為慶祝新店開幕，推出多項限時優惠與來店禮，讓顧客在享受高端寢具的同時，體驗到結合工作與休閒的完美平衡。純粹眠。土城概念店除了展示品牌多款高品質的寢具產品，還別具巧思地將自由工作者的需求融入空間規劃。店內設計以簡約的森林系風格為主，透過大地色系的木質與綠植裝潢，打造一個讓人能夠遠離都市喧囂、沉浸於寧靜氛圍的工作環境。無論是需要專心工作的專業人士，還是尋求放鬆空間的顧客，皆可在此找到理想的場所。只需99元入場費，顧客即可在這個精心設計的空間內享用一杯現煮咖啡，並且還有茶包無限暢飲與小點心供應。對於長時間工作的自由工作者來說，累了時甚至可以直接使用店內展示的各款床墊進行短暫的休息，真正實現了「工作與放鬆無縫切換」。純粹眠不僅提供高品質的產品與服務，還以創新的體驗方式吸引顧客。凡於開幕期間（2024年10月26日至11月30日）到店消費並給予Google評論五顆星，且加入純粹眠官方LINE帳號，即可獲贈一份「舒眠蒸氣眼罩」，讓顧客可以將店內的放鬆體驗帶回家中。此外，顧客還可以藉此機會親身體驗純粹眠的各款高端寢具，包括符合人體工學設計的床墊、枕頭與床上用品，進一步了解如何提升自己的睡眠品質。店內設有專業的床墊展示區，工作之餘，顧客可以躺在床墊上休息，親身感受純粹眠產品帶來的深度放鬆效果。純粹眠。土城概念店地點極為便利，距離海山捷運站僅需步行數分鐘（1號與2號出口），是當地居民以及工作者的理想休息據點。營業時間為每週一至週六上午11:00至晚上20:00，提供足夠的時間讓顧客在工作日或假日時前來體驗（週日休息）。「純粹眠」的品牌理念，致力於讓現代人在繁忙的工作與生活中，找到舒適與效率的完美平衡。隨著越來越多的自由工作者追求靈活的工作場所，這樣結合了寢具展示與工作空間的店鋪設計，提供了前所未有的創新消費體驗。「我們希望顧客不僅能享受到頂級的睡眠品質，還能在店內找到一個讓自己專注工作、暫時放鬆的避風港。」純粹眠負責人表示，「我們期待這樣的創新模式能夠引領市場潮流，讓工作與休息之間的界線變得更加靈活與有趣。」地址：新北市土城區明德路二段209號（近海山捷運站1,2號出口）營業時間：週一至週六11:00-20:00（週日休）開幕期間：2024年10月26日至11月30日