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在野黨拋出《財劃法》修正草案，為此藍綠上周於立法院財政委員會爆發嚴重肢體衝突，同時在野要求行政院提出院版《財劃法》。對此院長卓榮泰今（13）日表示，歷經過去至今執行與盤點，認為目前版本是中央政府執行最有把握，且每年對地方政府補助逐年增加，自己更在意的是如何讓財政能力較差的縣市提升競爭力，至於政院想法會透過黨團與各黨團溝通協調，協調出雙方能夠接受的條件。對於在野黨提出《財劃法》修正草案，在上周國民黨立委陳玉珍擔任委員會召委之際，僅用3分鐘強行出委員會，並要求政院提出院版《財劃法》修正草案。對此卓榮泰，歷經過去至今執行與盤點，認為目前版本中央政府執行最有把握，每年對地方實際補助，無論是一般性補助或統籌分配款補助，都逐年增加，明年更增加至1兆151億元，由中央直接執行與補助地方各種重大建設與社會福利項目，同時大幅改善地方政府財政能力，地方政府負債能力也明顯獲得改善。卓榮泰說，由此可見這套是中央政府最有把握執行，而自己最在意是如何讓22縣市中，財政能力比較差的縣市，透過積極方法提升競爭力與財政力，未來會透過黨團來跟各黨團溝通協調，在現有基礎下，朝更公平、提高財政力、提升經濟力的方向，協調出雙方能夠接受的條件。