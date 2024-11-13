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台北股市今（13）日持續走低，終場下跌121.54點或0.53%，收在22860.23點；其中三大法人合計賣超398.77億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連4賣」賣超425.54億元；投信「連11買」，今日買超57.32億元；自營商（自行買賣）「連3賣」賣超30.55億元，合計三大法人賣超398.77億元。美國股市昨日迎來漲多拉回的壓力，四大指數全數收黑，其中台積電ADR續跌逾1%，拖累台北股市今日持續走低，開盤下跌86.86點、來到22894.91點，盤中雖然在買盤挹注下、數度翻紅，最高來到23046.47點，站回23000點關卡，可惜還是抵不過賣壓，終場下跌121.54點或0.53%，收在22860.23點，上沖下洗186.24點，日K連2黑，並且拉出長上影線，成交量縮小到3809億元。中小型股表現相對強勁，櫃買指數開高後雖然一度翻黑，不過立即翻紅走高，可惜尾盤不敵賣壓，終場下跌0.43點或0.17%，收在最低點260.03點，日K連4黑，成交量為928.64億元。權值股走勢不一，權王台積電以1045元開出、下跌5元，盤中雖然數度拉回平盤價1050元，但還是不敵賣壓，終場收在最低價1035元、下跌45元或1.43%，日K連2黑，拖累大盤指數就有122點，也就是說扣掉台積電的跌點，台股是呈現上漲的；鴻海則是逆勢走強，以212.5元盤下開出，也是今日盤中最低價，隨後一路點火走高，終場上漲0.5元或0.23%，收在214.5元，短期均線5日、10日線失而復得，挹注大盤指數就有2點；聯發科盤中最高一度來到1275元、上漲10元，終場翻黑下跌10元或0.79%，收在1255元，拖累大盤指數就有5點。今日個股成交量前五名：神達、金寶、仁寶、錸德、鴻準；個股成交值前五名：台積電、神達、鴻海、晟銘電、廣達。