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▲李亞萍在聯訪前突然整個人向後摔，一旁的記者連忙伸手幫忙扶住她，李亞萍這才緩緩站起身。（圖／記者陳明安拍攝）

▲李亞萍（右）趴在地上逗弄小元寶。（圖／記者陳明安拍攝）

余祥銓去年（2023）和小12歲嫩妻柔柔結婚後，同年11月就誕下小元寶，今（13）日舉行小元寶週歲趴，余天和李亞萍到場共襄盛舉，余苑綺的老公Gary（陳鑒）先前被爆出涉嫌擔任詐騙集團車手頭遭捕，余祥銓被問及外甥女樂樂目前的情況，透露樂樂一週會見一次Gary，現場更爆發插曲，李亞萍竟當場雙腳無力跌倒在地。李亞萍在聯訪前突然整個人向後摔，一旁的記者連忙伸手幫忙扶住她，李亞萍這才緩緩站起身，表示自己最近的身體不太好，臉部也很腫，余天也嘴甜稱讚老婆，就算臉腫也很美，余祥銓解釋，媽媽應該是因為受到過敏影響。余祥銓被問到婚禮進度，坦言今年的工作太忙碌，加上是龍年，場地很難預訂，「要辦也是辦明年，但是目前不可能第二胎，太多事情了。」小元寶在抓周環節抓了相機、元寶跟印章，對此，余祥銓也笑說：「抓周結果算滿意，但她剛剛有點餓在鬧脾氣，沒有認真在抓。」余天透露，無論孩子抓什麼都沒關係，「後天培育養成最重要。」柔柔表示，小元寶很喜歡唱歌跳舞，余祥銓也爆女兒的料：「她很喜歡看書，我最討厭看書了，真的就是照她自己的興趣的，現在看不出來嘛，她喜歡什麼都可以，我盡我所能去栽培。」余天說希望余祥銓夫妻之後還能再生一胎兒子，孩子滿週歲會包紅包，開玩笑表示：「意思到就好，現在要余祥銓養我。」被問及余苑綺兒女樂樂、小可愛的情況，他坦言姐弟倆已經在上學，李亞萍表示：「他們前兩個禮拜都有過來家裡，監護官司就不打了，能見到他們就很開心了。」余祥銓更爆料，樂樂現在才小學一年級，但長得很好，目前已經40公斤、140公分，都快超越41公斤的柔柔。