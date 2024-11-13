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▲江國賓（右）和霍正奇（左）兄弟大戰，吵架戲讓觀眾看得好過癮。（圖／三立提供）

江國賓和霍正奇在三立八點台劇《願望》中展開兄弟大戰，江國賓年輕時為了爭家產，故意設計綁架案嫁禍給弟弟霍正奇，霍正奇逃到國外，30年後回國找哥哥報仇，演過許多反派的江國賓這次遇到勁敵，笑說「只怕壞不過霍正奇」，霍正奇還要江國賓跪下道歉，江國賓則想拿枕頭悶死霍正奇，情緒張力相當滿。日前拍攝一場兄弟攤牌的戲，霍正奇率先動手開打，還叫江國賓跪在地上道歉，接著江國賓氣不過，拿枕頭想悶死霍正奇，媽媽張琴也道歉說如果你們兄弟要相殘的話，順便把我殺死好，因為都是我沒教好，灑狗血劇情張力拉滿。江國賓笑說與霍正奇對戲完全沒有問題，「因為我們兩個角色比起來，他還是比我善良一點。」其中有句對白江國賓對霍正奇說「你哭越大聲我就越高興」，江國賓在拍攝現場就問他說，「你等下會哭還是眼眶紅？」但霍正奇就是不講，拍時當江國賓一轉過頭來，發現他眼淚流下來，笑說，「他好老奸喔，把我的戲都搶光了。」霍正奇也誇江國賓給的情緒很好，因為兩人是兄弟，他還是尊敬哥哥，所以心裡面的掙扎很痛苦，就很自然哭了。江國賓演多了反派，大家都好奇嘴臉表情會不會帶到生活裡面去，他表示完全不會，「因為演戲演那麼久了，以前年輕的時候可能比較不知道方向怎麼拿捏，現在年紀大了，就大概知道下了戲跟上了戲是不一樣。」