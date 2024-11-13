香港天王劉德華來台開演唱會，民進黨立委王定宇批劉德華媚共，演唱會不值得去聽。演藝圈王牌經紀人、知名製作人邱瓈寬（寬姐）留言怒斥，「滾回去耍你的政治寶！」專欄作家管仁健說，台灣是言論自由國家，王定宇有權評論劉德華，他也揪出邱瓈寬黑歷史，1984年曾涉嫌在大學聯考作弊。
管仁健翻出舊報導，1984年6月下旬，情治機關就接獲線報，有一組織嚴密的大學聯考作弊團，從4月起就透過台北市一家補習班，以3萬元到5萬元的代價，招攬考生專程到花蓮應考，再以電子舞弊的方法提供考生試題答案，而涉嫌舞弊的學生，其中之一就是邱瓈寬。
邱瓈寬1982年自淡水淡江中學畢業，曾參加大學聯招丁組考試未獲錄取；1983年聯考沒有參加，1984年和同學一起到花蓮考區參加了丁組考試。丁組考試要考6科，分2天考完，但邱瓈寬專程從台北遠赴花蓮，7月1日才考了3科，7月2日的另外3科就不考了，她告訴弟弟，在花蓮考試時出了一點「麻煩」，因此返回台北休息。
管仁健說，台灣的民主與中國的獨裁不同，劉德華在台北的演唱會，自己高唱統戰歌曲，宣傳海報用簡體字，甚至用矮化的「中國台灣」這些做法是不是「媚共」？在擁有言論自由的台灣，依法人人都有權可以評論。
管仁健說，無論王定宇有沒有「劈腿」？都不影響他有權評論劉德華是否「媚共」的權利。邱瓈寬卻沿用戒嚴時代眷村女太妹的行徑，憑藉黨國體制給她們量身訂製的特權與虛榮，在王定宇臉書上飆罵髒話，真的不知今夕是何夕？一個在戒嚴時代憑藉黨國特權，組織大學聯考作弊團的成員，危害程度比今日在緬北KK園區的詐騙集團更誇張。
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邱瓈寬1982年自淡水淡江中學畢業，曾參加大學聯招丁組考試未獲錄取；1983年聯考沒有參加，1984年和同學一起到花蓮考區參加了丁組考試。丁組考試要考6科，分2天考完，但邱瓈寬專程從台北遠赴花蓮，7月1日才考了3科，7月2日的另外3科就不考了，她告訴弟弟，在花蓮考試時出了一點「麻煩」，因此返回台北休息。
管仁健說，台灣的民主與中國的獨裁不同，劉德華在台北的演唱會，自己高唱統戰歌曲，宣傳海報用簡體字，甚至用矮化的「中國台灣」這些做法是不是「媚共」？在擁有言論自由的台灣，依法人人都有權可以評論。
管仁健說，無論王定宇有沒有「劈腿」？都不影響他有權評論劉德華是否「媚共」的權利。邱瓈寬卻沿用戒嚴時代眷村女太妹的行徑，憑藉黨國體制給她們量身訂製的特權與虛榮，在王定宇臉書上飆罵髒話，真的不知今夕是何夕？一個在戒嚴時代憑藉黨國特權，組織大學聯考作弊團的成員，危害程度比今日在緬北KK園區的詐騙集團更誇張。