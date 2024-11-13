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共和黨川普當選美國總統，美國媒體多家報導披露，川普將延攬佛州聯邦參議員魯比歐出任國務卿，而非前國務卿龐佩奧。對此政經評論員吳嘉隆表示，魯比歐比龐佩奧更反共、更挺台，結果其實對台灣更好，另魯比歐要證明自己比龐佩奧做得更好，會拿出渾身本事，川普將龐佩奧作為及格標準，直呼「這是最高明的帝王術！」對於外媒披露川普將延攬魯比歐擔任國務卿，吳嘉隆指出，魯比歐比龐佩奧更反共、更挺台，龐佩奧沒有當上國務卿，換上魯比歐，結果其實對台灣是更好，而魯比歐從參議員轉換跑道來當國務卿，一定會拼命表現，證明自己比龐佩奧做得更好。吳嘉隆說，川普把龐佩奧拿來做及格標準，然後看看魯比歐能不能及格，這是最高明的帝王術，會逼魯比歐拿出渾身本事，來跟龐佩奧競爭。同樣的，川普任命一個女眾議員來當美國駐聯合國大使，正好要跟之前的女大使黑莉來做對比、做競爭，新人一定想努力追上舊人，甚至超過舊人，因為就是要證明自己。吳嘉隆分析，川普整個國安團隊不但反共，而且是比之前的團隊更反共，不但是鷹派，而且是超級鷹派，這對中共絕對是壞消息，對中共是壞消息的，「那對台灣就一定是好消息，不用懷疑！」